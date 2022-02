En horas de la tarde de la jornada de ayer, un guía de turismo logró retratar en un video a un Tapir trasponiendo la calzada, en inmediaciones del ingreso al Parque Nacional Iguazú. Rodolfo Vargas se dirigía a su trabajo como guía en el paseo de luna llena.

Vargas contó que “eran cerca de la 19, cuando me dirigía hacia mi trabajo, el paseo de la luna llena, porque soy guía. Casi llegando al Parque, hay una bajada importante, y no es la primera vez que lo veo. Me encuentro con un tapir en la mitad del camino, y de repente se me pierde ese, y del mismo lado empieza a aparecer otro”.

Reconoció que gracias a que circulaba a baja velocidad pudo detener su marcha y captar el momento. “Es una suerte enorme poder ver estos animales”.

Registran el avistaje de un tapir en inmediaciones al Parque Nacional Iguazú. Foto: Rodolfo Vargas

Además, el trabajador de una de las siete maravillas del mundo recomendó a los automovilistas que circulan por la zona, hacerlo respetando los límites de velocidad, para cuidar a los animales, o poder disfrutar este tipo de paisajes.

El tapir es monumento natural de la provincia de Misiones mediante la ley N°2589 sancionada el 11 de noviembre de 1988.