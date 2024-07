En una entrevista, Miguel Isanbizaga detalló las atractivas oportunidades de inversión en Puerto Iguazú, una zona con alta demanda turística. Isanbizaga subrayó que participar en un condominio hotelero puede ser una inversión rentable a largo plazo, destacando el proyecto Four Points by Sheraton Iguazú, desarrollado por la prestigiosa cadena Marriott.

El Four Points by Sheraton Iguazú, actualmente en construcción, contará con 120 habitaciones y una variedad de servicios adicionales, prometiendo establecer un nuevo estándar de calidad en la región. La construcción, que comenzó hace dos años, tiene como fecha de inauguración diciembre de 2026.

El principal objetivo de este proyecto es dotar a Puerto Iguazú de hoteles de calidad internacional, aprovechando la ventaja comparativa de la naturaleza casi virgen de la zona, a diferencia de sus vecinos Foz do Iguaçu y Ciudad del Este. Sin embargo, Isanbizaga enfatizó la necesidad de mejorar la infraestructura hotelera y de servicios para mantener y potenciar esta ventaja.

El hotel contará con 120 habitaciones, incluyendo habitaciones estándar, superiores y suites, todas diseñadas para ofrecer amplitud y comodidad. Una característica distintiva de este hotel es su afiliación con la cadena Marriott, la más grande del mundo, lo que garantiza un nivel superior de servicios y comodidades para los huéspedes.

El modelo de negocio para los inversores se basa en la adquisición de habitaciones, con la participación en las ganancias del hotel directamente relacionada con el precio de la habitación adquirida. Isanbizaga explicó que cuanto mayor sea el valor de la habitación, mayor será la participación en las ganancias, proporcional a la inversión inicial realizada.

Nuevas oportunidades de inversión en Puerto Iguazú: el proyecto Four Points by Sheraton. Foto: Misiones Online

Para aquellos interesados en invertir, se requiere un pago inicial del 30% y el saldo puede ser abonado en hasta 30 cuotas. El cronograma de construcción está en una fase avanzada, con la estructura de hormigón casi finalizada. Se espera que para fin de año se complete la mampostería y el techo, con los trabajos interiores y de decoración programados para el próximo año y 2026, respectivamente.

Isanbizaga mencionó que uno de los principales desafíos es la infraestructura de servicios en Puerto Iguazú, específicamente en cuanto a cloacas y suministro de energía eléctrica. No obstante, destacó los avances significativos logrados, incluyendo la pavimentación y mejoras en los accesos al sitio del hotel.

Para más información, visite la página web www.fourpointsbysheratoniguazu.com.ar