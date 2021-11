Un insólito hecho se registró el viernes pasado al mediodía en un lujoso hotel sobre Ruta Nacional N°12, en el acceso a la ciudad de Puerto Iguazú. Allí, una pareja se registraba, dispuestos a pasar un fin de semana largo, sin saber que en una de ellas ya estaba registrada la esposa del infiel.

“Sé que estás con tu amante, te espero abajo, tu mujer y madre de tus 4 hijos”, expuso en la puerta de la habitación de la pareja la esposa, luego de golpear la puerta.

Los empleados del hotel se percataron de la situación e intercedieron para que no pasara a mayores. “Vimos que la mujer estaba llorando y preguntamos qué le pasaba, nos dijo que esperaba a su esposo que estaba arriba con su amante, le pedimos que por favor no haga escenas y nos dijo que era una mujer con cultura, y no hacía esas cosas”, comentó uno de los trabajadores del lugar.

Ante la posibilidad del desmadre de la situación, desde el hotel pidieron a los involucrados que se retiren a dialogar a algún lugar apartado, para evitar que los demás huéspedes sean testigos de la tensa situación. La seguridad del lugar siguió de cerca lo que sucedía.

Luego de cumplir su objetivo y confirmar el hecho, la esposa del individuo abandonó el lugar. “Fueron algunos gritos nada más y después la mujer entregó la llave de la habitación que había pedido y como no tenía valijas ni nada se retiró, y dejó gran propina, incluso a los mozos”, relataron. Se supo que, pese a que la pareja tenía abonada la habitación hasta el día lunes, se retiraron una hora después de la discusión y sin mediar palabras.

“Cuando llegó sola, le dijo al encargado que venía a descubrir a su marido con su amante y que era su misma sobrina y lo tomamos en chiste, pero después nos asustamos porque pensamos podía pasar algo más”, aseguraron desde el hotel.

Fuente: IguazúNews