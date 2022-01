Una situación que no es nueva para los vecinos de Puerto Iguazú, y otras localidades del norte, se profundiza aún más en un contexto de alta demanda. Enero trajo consigo una afluencia importante de turistas argentinos, lo que produjo un aumento significativo en la demanda de combustible.

Primeramente, se vieron largas filas en las estaciones de servicio, y dáas después se experimentó un desabastecimiento total de suministro. Asimismo, residentes brasileños deciden cruzar la frontera para proveerse de nafta debido al bajo precio que abonan en comparación con los valores del vecino país.

La segunda quincena de enero, la situación empeoró. Y las autoridades provinciales declararon que el problema será presentado ante el jefe de Gabinete, Juan Manzur, que llegará mañana a la ciudad de Posadas.

El faltante no sólo afecta a automovilistas sino también a empresarios hoteleros, quienes requieren de combustible para abastecer sus generadores de energía. De los que dependen para abastecerse de energía eléctrica cuando se producen cortes del suministro en la ciudad de Puerto Iguazú.

Durante la ola de calor y con temperaturas superiores a los 40°C, varios hoteles se vieron ante la necesidad de interrumpir el suministro de energía a sus huéspedes porque no tenían combustible para sus generadores.

Falta de combustible en municipios del norte de Misiones. Foto: Miguel Ángel Garcete

Los propietarios de estaciones de servicios responsabilizan por la situación a las petroleras, que no entregan la cantidad suficiente de combustible para abastecer la mayor demanda que se genera en la temporada de verano.

“Hace tres o cuatro meses reportamos que faltaba gasoil, no así las naftas ya que no estaban abiertas las fronteras y no podían venir nuestros vecinos paraguayos o brasileños a cargar porque el precio está menos de la mitad de lo que vale un litro allá. Ahora se agravó porque la demanda es cada vez mayor por los turistas, por los vecinos y en Misiones porque la actividad económica se reactivó mucho antes”, explicó Faruk Jalaf, titular de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Nordeste Argentino (CESANE).

Indicó que el suministro no se incrementó en la medida necesaria para satisfacer esa mayor demanda. Además, sostuvo que las petroleras impusieron cupos al abastecimiento de nafta hace más de tres meses.

“Esto trae las consecuencias que estamos viviendo en la actualidad. En Iguazú hay cuatro estaciones y solo una tiene combustible hoy. Al ser una ciudad chica hay problemas con la logística. Las petroleras no quieren entregar más combustible”, lamentó.

Anticipó que ahora la demanda va a acentuarse y habrá más complicaciones. Esto debido a que se han flexibilizado restricciones de ingreso a la Argentina, sin necesidad de presentar PCR para argentinos y turistas limítrofes.

Fuente: MisionesOnline