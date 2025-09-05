Una vidente reveló cuándo renunciaría Javier Milei a la presidencia y dejó a todos en shock

En medio de una entrevista con el programa radial Nenasas, la médium conocida como Venus sorprendió con una visión que encendió el debate político y mediático. Consultada por el futuro de la Argentina, aseguró que veía a un presidente “apretado y apresado”, lo que lo llevaría a renunciar.

“Renuncia, está escrito, porque cuando un ciclo está mal, termina. Argentina está mal en este momento y es necesario que dé paso a un nuevo ciclo”, afirmó sin titubear. Según aclaró, y para quitar la preocupación sobre Javier Milei, no tiene inclinaciones partidarias y sus declaraciones surgen únicamente de lo que percibe en sus visiones.

Javier Milei. (Gentileza Clarín)

Venus y su predicción más polémica sobre el gobierno de Javier Milei

Durante la charla, la vidente fue aún más allá y mencionó a Cristina Fernández de Kirchner. “Este Gobierno no sigue adelante. Viene una personita que no sé cómo se llama. Veo a Kirchner, la ex presidenta, es lo que yo dije que veía”, lanzó, generando un revuelo inmediato en la audiencia.

Venus también vinculó la crisis que anticipa con causas judiciales que rodean al oficialismo, como el caso de los audios de Diego Spagnuolo, ligado a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En su relato, además, incluyó a la hermana del mandatario: “Cuando entro en el alma de Milei, él mira a su hermana y se queda como loco y grita”.

Pero lo más llamativo fue cuando puso una fecha límite a este escenario: “Sí, tiene fecha. Septiembre, octubre… más de eso no va”. La contundencia de sus palabras alimentó especulaciones y multiplicó reacciones en redes sociales.

La vidente Venus.

No es la primera vez que Venus genera ruido con sus apariciones. La vidente, con años de experiencia en medios y consultas privadas, ya había hecho referencias a figuras de la política nacional y artistas populares. Sin embargo, el alcance de esta predicción, al poner en duda la continuidad presidencial de Milei, marcó un antes y un después en su exposición pública.