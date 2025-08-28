La inesperada predicción de una vidente sobre el futuro en la presidencia de Karina y Javier Milei: “Van a terminar apresados”.

La pitonisa que se volvió viral por sus impactantes predicciones volvió a ocupar los titulares. En esta oportunidad, habló sobre Javier Milei y su hermana Karina, asegurando que ambos renunciarían a sus cargos en octubre, lo que generó gran repercusión en las redes sociales y multiplicó los comentarios entre los usuarios.

Javier Milei habló este viernes en la Bolsa de Comercio de Rosario. (Gentileza Clarín)

Esto fue lo que predijo la vidente sobre el futuro de Javier y Karina Milei

La vidente que previamente anunció la renuncia de Javier Milei y aseguró que habría un fuerte abucheo contra el Presidente de la Nación volvió a hablar, esta vez centrada exclusivamente en Karina Milei. “Se vienen más escándalos”, advirtió, anticipando nuevos movimientos dentro del entorno familiar y político del mandatario.

La vidente, cuyas predicciones se hicieron virales en las redes sociales, agregó que muchas personas “le van a pedir a Karina Milei que renuncien -junto a su hermano Javier-“, dejando entrever que las tensiones podrían alcanzar un nivel mayor.

Además, según la especialista uruguaya, a Karina Milei “le encuentran más delitos y escándalos, a los dos pero sobre todo a ella. Y es el primer paso para la condena de la Justicia y su pueblo”, sugiriendo que las repercusiones legales y sociales podrían ser significativas en el futuro cercano.

“Cuando un ciclo está mal, termina mal. Van a terminar apresados. Pude entrar en el alma de Javier porque es como la de un niño, pero no en la de Karina porque es oscura y no me dejó ver. Quien gobierna ahí es la hermana”, concluyó, dejando entrever un futuro conflictivo para ambos.