La inesperada predicción de una vidente sobre el futuro en la presidencia de Karina y Javier Milei: “Van a terminar apresados”.

La pitonisa que se volvió viral por sus impactantes predicciones volvió a ocupar los titulares. En esta oportunidad, habló sobre Javier Milei y su hermana Karina, asegurando que ambos renunciarían a sus cargos en octubre, lo que generó gran repercusión en las redes sociales y multiplicó los comentarios entre los usuarios.
Esto fue lo que predijo la vidente sobre el futuro de Javier y Karina Milei
La vidente que previamente anunció la renuncia de Javier Milei y aseguró que habría un fuerte abucheo contra el Presidente de la Nación volvió a hablar, esta vez centrada exclusivamente en Karina Milei. “Se vienen más escándalos”, advirtió, anticipando nuevos movimientos dentro del entorno familiar y político del mandatario.
La vidente, cuyas predicciones se hicieron virales en las redes sociales, agregó que muchas personas “le van a pedir a Karina Milei que renuncien -junto a su hermano Javier-“, dejando entrever que las tensiones podrían alcanzar un nivel mayor.
Además, según la especialista uruguaya, a Karina Milei “le encuentran más delitos y escándalos, a los dos pero sobre todo a ella. Y es el primer paso para la condena de la Justicia y su pueblo”, sugiriendo que las repercusiones legales y sociales podrían ser significativas en el futuro cercano.
“Cuando un ciclo está mal, termina mal. Van a terminar apresados. Pude entrar en el alma de Javier porque es como la de un niño, pero no en la de Karina porque es oscura y no me dejó ver. Quien gobierna ahí es la hermana”, concluyó, dejando entrever un futuro conflictivo para ambos.