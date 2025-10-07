Qué dicen las cartas sobre la salud de Miguel Ángel Russo, según el Tarot

La salud de Miguel Ángel Russo, director técnico de Boca Juniors, sigue generando preocupación entre los fanáticos. Más allá del desempeño del equipo, muchos se preguntan cómo evolucionará en los próximos meses mientras permanece internado en su domicilio.

Para arrojar luz sobre esta incógnita, recurrimos al tarot, que permitió analizar energías y posibles momentos críticos en la salud del entrenador.

Qué dijeron las cartas del Tarot sobre la salud de Miguel Ángel Russo

Carta 1 – La Torre: Esta carta advierte sobre cambios inesperados y situaciones críticas que pueden alterar la estabilidad física o emocional. En el contexto de la salud, sugiere que Russo podría enfrentar desafíos importantes que requieren atención inmediata y cuidado constante.

Carta 2 – La Luna: Refleja confusión, miedos ocultos y vulnerabilidad. Indica que el director técnico podría atravesar momentos de incertidumbre relacionados con su estado de salud y la presión de su cargo, lo que lo hace más sensible a factores externos y emocionales.

Carta 3 – El Diablo: Simboliza tensiones, cargas pesadas y la necesidad de enfrentar obstáculos complejos. Esta carta advierte sobre la importancia de no subestimar síntomas o descuidar su bienestar, mostrando que hay situaciones delicadas que podrían complicarse si no se toman precauciones.

Miguel Ángel Russo fue internado nuevamente este miércoles y no dirigió la práctica de Boca. (Fotobaires)

Carta 4 – La Estrella: A pesar de las cartas anteriores, La Estrella aporta un rayo de esperanza y recuperación. Sugiere que, con cuidados médicos adecuados y apoyo cercano, Russo puede mantener fuerzas y encontrar equilibrio en medio de la incertidumbre.

Carta 5 – El Colgado: Recomienda paciencia y reflexión. Habrá momentos en que deberá frenar, priorizar su descanso y escuchar a su cuerpo, evitando decisiones impulsivas que puedan afectar su salud.

En conclusión, la tirada de cartas sugiere que Miguel Ángel Russo podría atravesar momentos delicados en su salud, con riesgos que requieren atención y cuidado constante. Sin embargo, las cartas también muestran esperanza y la posibilidad de equilibrio, siempre que priorice el descanso, mantenga hábitos saludables y cuente con el apoyo cercano de su familia y equipo. La clave estará en combinar precaución, paciencia y fuerza emocional para superar los desafíos que puedan presentarse.