Se complicó la salud de Miguel Ángel Russo, DT de Boca: “La familia está esperando un milagro”

Ayer, Boca logró una goleada 5 a 0 contra Newell’s por el Torneo Clausura 2025, con Claudio Úbeda como entrenador y al finalizar el partido, muchos jugadores hablaron con la prensa para dedicarle la victoria a Miguel Ángel Russo, que no pudo estar en el banco de suplentes por su estado de salud. En las últimas horas, se activaron las alarmas por el momento que atraviesa el DT.

“La familia está esperando un milagro”

En su programa de streaming CEF, Flavio Azzaro, reveló detalles sobre la salud de Miguel Ángel Russo: “Es una situación tristísima, inusual, y que claramente vuelve a poner a Boca en un lugar extrafutbolistico. Estamos hablando de que no sabemos si el técnico va a poder seguir dirigiendo. La información que llega es que está muy grave Russo. Que realmente ya la familia está esperando un milagro".

Pablo Carrozza, la salud de Russo y Boca

Otros periodistas también aportaron su información. Pablo Carroza escribió en su cuenta de X, antes Twitter: "Anoche 50 trolls de JRR me insultaron por hablar del estado de salud de Russo, y hoy la prensa partidaria no tuvo más remedio que salir a contar lo que estaba pasando. La situación es crítica. Las próximas horas serán determinantes. Miguel la sigue peleando. Mucha fuerza“.

Además, le apuntó al club por la falta de claridad sobre la situación: "Es una vergüenza que Boca no comunique el estado de salud de Miguel Ángel Russo. Justamente si lo que buscan es evitar la desinformación, deberían contar lo que está sucediendo. Excepto que se sientan responsables por lo que hicieron con el DT en los últimos meses".

Anteriormente, el comunicador había publicado: "Las noticias que me llegan sobre la salud de Miguel Ángel Russo no son para nada alentadoras. Mucha fuerza para el actual DT de Boca, querido por todo el fútbol argentino. Su equipo le acaba de regalar una victoria ante Newell’s por 5 a 0. Rezo por su pronta mejoría“, escribió en un primer post.

Miguel Ángel Russo, actual entrenador de Boca Juniors. (Crédito: X/@la12tuittera)

A eso, agregó: "La salud de Miguel Ángel Russo se ha complicado en las últimas horas. Hay mucho hermetismo, pero a la vez mucha preocupación. No tengo idea por qué los medios no informan del tema, pero en lo personal prefiero hablar lo justo y sumarme a una cadena de oración. Fuerza Miguel“.

La dedicatoria de Paredes y Úbeda a Russo

Tras la contundente victoria de Boca frente al equipo rosarino, el referente del equipo se refirió a la situación que enfrenta el DT y le dejó unas palabras de cariño: “Le dedicamos la victoria a Russo, es la cabeza de nuestro grupo y que esté pasando por este momento no es nada lindo. Le mandamos mucha fuerza".

Por su parte, el Sifón, que es su mano derecha en el cuerpo técnico y quien está llevando adelante la labor de principal, habló en conferencia de prensa y subrayó: "Queremos dedicarle el triunfo a Miguel, que seguramente nos estuvo mirando por TV“.