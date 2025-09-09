Qué colores de ropa hay que usar en septiembre para atraer abundancia, según el Feng Shui

Septiembre no es un mes más: su energía está vinculada con el gallo, símbolo de orden y determinación. Según el Feng Shui, vestirse con ciertos tonos ayuda a activar la abundancia y a proyectar seguridad en el ámbito personal y laboral. No se trata solo de moda, sino de alinearse con vibraciones que estimulan el crecimiento.

Dentro del zodiaco chino, el gallo representa el trabajo meticuloso, la disciplina y la claridad en los objetivos. Septiembre, bajo esta influencia, se convierte en un mes clave para dar pasos firmes en lo personal y profesional.

Combinar los colores es incluso mejor.

Los 4 colores que atraen prosperidad en septiembre según el Feng Shui

El Feng Shui recomienda sumar a tu vestuario estas tonalidades:

Rojo: asociado al fuego, simboliza poder y éxito, ideal para momentos en los que quieras destacar o dar un mensaje fuerte.

Detalles rojos en la ropa.

Naranja: es alegría y creatividad, un tono que estimula la confianza y la capacidad de resolver con entusiasmo.

Look naranja.

Fucsia: suma intensidad emocional, perfecto para quienes buscan abrirse a nuevas oportunidades.

Ropa fucsia.

Terracota: al estar vinculado con la tierra, brinda estabilidad para proyectos a largo plazo.

Look terracota.

La clave está en usarlos de manera equilibrada: no hace falta vestirse por completo de un solo color, alcanza con sumar accesorios o prendas que acompañen. El Feng Shui recuerda que la abundancia también puede reforzarse en el hogar. Sumar mantas, fundas o detalles decorativos en estos tonos ayuda a que la energía fluya y acompañe el crecimiento.