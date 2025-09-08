Los 5 rituales para atraer dinero y prosperidad en septiembre, según el Feng Shui

El Feng Shui, la disciplina milenaria de origen chino, se centra en la idea de que la energía que circula en los ambientes impacta directamente en la vida de las personas. No se trata solo de decoración, sino de un sistema que busca armonizar el entorno para generar bienestar, prosperidad y equilibrio.

En este septiembre de 2025, los expertos en Feng Shui recomiendan prestar especial atención a los rincones de la casa vinculados con la riqueza. Según explican, con simples rituales es posible estimular la energía positiva y abrir el camino a ingresos inesperados.

Estos rituales sirven para atraer dinero y prosperidad.

A lo largo de los años, el Feng Shui se popularizó en Occidente como una herramienta práctica para atraer armonía y prosperidad. Aunque tiene raíces en la antigua China, hoy sus enseñanzas se aplican en todo el mundo.

Los 5 rituales para atraer dinero en septiembre 2025 según el Feng Shui

Colocar un frasco con hojas de laurel en la cocina: representa abundancia y funciona como protección económica.

Ordenar la billetera con los billetes de mayor a menor: ayuda a que el dinero circule sin trabas.

Activar la esquina de la riqueza con una planta de jade: este sector de la casa potencia la prosperidad cuando se refuerza con símbolos de crecimiento.

Limpiar la entrada del hogar y sumar una alfombra roja: favorece la llegada de nuevas oportunidades y visitantes positivos.

Encender una vela verde los lunes: simboliza apertura, abundancia y la atracción de ingresos extra.

En redes sociales, muchos usuarios aseguran que estas prácticas los ayudan a sentirse más conectados con la prosperidad. Más allá de la creencia personal, lo cierto es que ordenar, limpiar y renovar los espacios nunca está de más para encarar septiembre con una energía distinta.