Muertes, terremotos y el Papa: las impactantes predicciones de Mhoni Vidente que se cumplieron en 2025

El 2025 está llegando a su fin y, como ocurre cada cierre de ciclo, es momento de repasar las predicciones que lograron cumplirse y que generaron sorpresa en miles de personas. A lo largo de los últimos meses, las visiones de la astróloga y vidente Mhoni Vidente captaron la atención del público por la precisión con la que anticipó hechos que terminaron marcando la agenda y el rumbo de distintos acontecimientos a nivel global.

Mhoni Vidente y su nueva predicción. (IA / Grok)

Durante los doce meses de este año, la especialista lanzó vaticinios de todo tipo: desde escenarios políticos y religiosos hasta episodios vinculados al mundo del espectáculo. Estas predicciones fueron compartidas en el espacio digital “Pregúntale a Mhoni”, donde la vidente difundió sus mensajes a través de redes sociales y plataformas digitales.

Estas son las predicciones cumplidas de Mhoni Vidente durante 2025

Semanas antes de los fallecimientos de Daniel Bisogno, Paquita la del Barrio y Tongolele, la astróloga cubana había anticipado que en poco tiempo el mundo del espectáculo sufriría la pérdida de dos mujeres y un hombre de gran relevancia para la escena artística del país.

“Veo una tragedia muy fuerte, no una, tres... Lamentablemente esta tragedia va a ser de dos mujeres y un hombre. Dos de ellas se vienen muriendo por culpa de la edad y por enfermedad, y el hombre es joven”, Dijo Mhoni Vidente

El viernes 28 de febrero, dos movimientos sísmicos de magnitud 5,5 se registraron en el país: uno con epicentro en Coahuila y otro en Guerrero. Cinco días antes de estos eventos, Mhoni Vidente había hecho referencia a la posibilidad de nuevos temblores.

“Esta alineación de planetas nos va a dar a entender otra vez sismos, otra vez empiezan a moverse las energías en todos lados y en todas partes y que se visualiza en México, Michoacán o Guerrero”, advirtió Mhoni

El lunes 21 de abril, el mundo quedó conmocionado tras confirmarse la muerte del papa Francisco, a los 88 años, a causa de un derrame cerebral. Si bien el anuncio sorprendió a millones de fieles, la vidente había señalado semanas antes que el final del pontífice estaba cercano.

ARCHIVO - El papa Francisco saluda a reporteros a la salida de un sínodo sobre cuestiones familiares, en el Vaticano, el 10 de octubre de 2014. (AP Foto/Alessandra Tarantino, archivo)

“Están buscando los días claves de la Semana Santa, los días claves de Pascua…están buscando esto, porque yo no le veo mucha recuperación…Puede ser el 13 de abril el fallecimiento del Padre, o si no el 20 o 21 de abril”, dijo Mhoni Vidente

Luego del fallecimiento del papa Francisco, Mhoni Vidente sostuvo que el próximo líder de la Iglesia Católica tendría raíces latinoamericanas. La predicción fue realizada el miércoles 7 de mayo durante el programa “Pregúntale a Mhoni” y terminó cumpliéndose al anunciar que el nuevo pontífice sería “descendientes de los latinos”.

“Los pueblos que serán elegidos por el espíritu santo otra vez Roma, Italia, México, y completamente los descendientes de los latinos... no hay para donde hacerse la profecía está hecha”, dijo Mhoni Vidente

El sábado 2 de agosto se produjo un sismo de magnitud 5,9 con epicentro en Tlacolula, Oaxaca. Este fenómeno había sido advertido por la vidente el 31 de julio, durante una de sus habituales participaciones en redes sociales.

“Va a seguir temblando en Asía y aquí en México, todo lo que es Perú, Ecuador. Van a estar fuertes. Hay algo que está detonando completamente los volcanes. Los volcanes están detonando completamente todas las placas y se están moviendo”, Dijo Mhoni Vidente.

Además de ese movimiento telúrico, un mes más tarde Mhoni alertó sobre una tragedia vinculada a las intensas lluvias que afectarían al país. Sus advertencias se materializaron en Veracruz, donde las fuertes precipitaciones provocaron una de las situaciones más graves de los últimos años.

Fátima Bosch denuncia ataques en redes. Foto: web.

Entre las predicciones que también se cumplieron en 2025 figura el triunfo de la mexicana Fátima Bosch, quien se consagró como la mujer más bella del mundo al ganar el certamen Miss Universo 2025.

“Mis candidatas a que ganen completamente Miss Universo son México, Venezuela o Argentina, Miss Universo se regresa a Latinoamérica y definitivamente tenemos a una de las mejores representantes”, dijo Mhoni Vidente semanas antes del triunfo de Fátima Bosch.