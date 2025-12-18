Mhoni Vidente reveló quién ganaría el Mundial 2026 y aumenta la ilusión

Tras el sorteo del Mundial 2026 realizado el pasado 5 de diciembre en Washington, las selecciones ya conocen el camino que deberán recorrer en la próxima Copa del Mundo, que se disputará en México, Canadá y Estados Unidos. Con rivales definidos, sedes confirmadas y el cronograma en marcha, la expectativa comenzó a crecer entre los fanáticos, que ya empiezan a proyectar candidatos y posibles sorpresas.

En ese contexto de especulaciones y pronósticos, una voz habitual volvió a instalarse en la conversación futbolera: la de Mhoni Vidente. La astróloga cubana radicada en México se refirió al futuro campeón del Mundial 2026 y dejó definiciones que rápidamente se viralizaron entre los seguidores del fútbol y la astrología.

El entrenador argentino Lionel Scaloni devuelve el trofeo de la Copa del Mundo al escenario durante el sorteo de la Copa Mundial de fútbol 2026 en el Kennedy Center en Washington, el viernes 5 de diciembre de 2025 (Mandel Ngan/Pool Photo vía AP)

Quiénes podrían ganar el mundial, según Mhoni Vidente

Según explicó en una de sus recientes intervenciones públicas, existen tres selecciones que, desde su análisis, parten con mayores probabilidades de quedarse con el título. “Si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el Mundial”, aseguró, sin inclinarse por un solo equipo como campeón definitivo.

Mhoni Vidente reveló quién ganará el Mundial 2026 y dejó a todos en shock.

Además de esos candidatos principales, Mhoni Vidente destacó a otros seleccionados que, de acuerdo con sus visiones, tendrían un rol relevante a lo largo del torneo. En ese grupo mencionó a México y Ecuador, a los que señaló como protagonistas importantes en la próxima cita mundialista.

Mientras los equipos se preparan y los hinchas comienzan a ilusionarse, los pronósticos alimentan la previa de un Mundial que promete ser histórico, no solo por la magnitud del evento y sus tres sedes, sino también por la expectativa que despierta a más de un año de su inicio.