¿Argentina puede quedar afuera del Mundial 2026?: el rumor que crece desde África

La Selección Argentina volvió a quedar en el centro de la escena internacional, aunque esta vez lejos de lo deportivo. En las últimas horas, medios de comunicación de Argelia comenzaron a especular con una eventual descalificación de la Albiceleste del Mundial 2026, a raíz del escándalo judicial que involucra a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

Las versiones, que rápidamente se replicaron en portales africanos, sostienen que una posible intervención estatal en la AFA podría derivar en sanciones severas por parte de la FIFA, algo que el reglamento del máximo organismo prohíbe de manera expresa.

La hipótesis que ilusiona a Argelia sin jugar

Sitios especializados como Algeria Actu Foot fueron más allá y plantearon un escenario extremo: si Argentina fuera excluida del torneo, Argelia sumaría automáticamente los tres puntos del partido debut del Grupo J, programado para el 16 de junio en Kansas City.

Futbolistas de la selección argentina. (AP)

Según ese análisis, con esa ventaja inicial y un empate en el siguiente encuentro, el seleccionado dirigido por Vladimir Petković podría clasificarse a los 16avos de final como uno de los mejores terceros. Otros medios, como Africa Foot United y el influyente diario TSA Algérie, también advirtieron que el cruce ante Argentina “podría verse amenazado” por el contexto judicial que rodea al fútbol argentino.

El trasfondo judicial que alimenta los rumores

El origen de estas especulaciones está vinculado a una causa judicial en la Argentina en la que se investigan presuntas maniobras de lavado de dinero y evasión fiscal relacionadas con dirigentes de la AFA.

En ese marco, la Justicia secuestró 54 vehículos de alta gama encontrados en un galpón de una propiedad ubicada en Pilar. El procedimiento incluyó filmaciones, fotografías y la tasación de los bienes, con el objetivo de determinar si forman parte de un esquema de ocultamiento patrimonial.

Silencio de la FIFA y calendario sin cambios

Pese al revuelo mediático en el exterior, la FIFA no emitió ningún comunicado oficial y el calendario del Mundial 2026 se mantiene sin modificaciones. Argentina integra el Grupo J y tiene confirmado su debut ante Argelia el martes 16 de junio en el Arrowhead Stadium de Kansas City.

Luego, la Albiceleste enfrentará a Austria en Dallas el 22 de junio y cerrará la fase de grupos ante Jordania el 27 de junio.