Qué signos deben cuidarse de la energía negativa en diciembre 2025, según Mhoni Vidente

La especialista en Astrología, Mhoni Vidente, reveló lo que para muchos puede ser una señal de alerta en el cierre del año y para otros, cosas de las que deben cuidarse. Es que la experta alertó sobre los signos que van a pasar diciembre con el pie izquierdo y advirtió que la presencia de energías negativas puede afectar en la última parte del 2025.

De acuerdo a lo manifestado por la reconocida astróloga, diciembre traerá desafíos para varios signos zodiacales debido al movimiento de energías en el entorno. En la actualización de su horóscopo para la última semana de noviembre, la astróloga detalló cuáles son los perfiles que podrían enfrentar más obstáculos al inicio del nuevo mes, generando interés entre quienes buscan prevenir situaciones adversas mediante el conocimiento astrológico.

La información surge de sus predicciones compartidas en su canal de YouTube, donde profundizó en las particularidades de las energías negativas presentes en gran parte del mes de diciembre. La experta recomienda a quienes pertenecen a estos signos tomar precauciones adicionales en el cierre del año para evitar que los inconvenientes afecten áreas sensibles de sus vidas, como la salud, el entorno laboral y las relaciones personales.

La astróloga Mhoni Vidente.

Los signos zodiacales en alerta según Mhoni Vidente

Según explicó Mhoni Vidente en sus más recientes predicciones, los signos que deben mantenerse vigilantes cuando inicie diciembre son Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Acuario y Piscis.

Para estas personas, el tránsito de energías negativas podría presentar dificultades de diferente naturaleza, por lo que la recomendación principal es reforzar los cuidados personales y el entorno.

Géminis: Según la astróloga, los nacidos bajo este signo vivirán “pensamientos negativos que te están ahogando”, por lo que tendrán semanas de alta sensibilidad y dudas.

Cáncer: En el caso de Cáncer, se predice una sensación de desestabilización emocional y estrés en el hogar.

Leo: Para Leo, la semana será pesada, con probabilidad de enfrentar problemas de salud. Esto puede condicionar el inicio de diciembre, aunque la especialista asegura que se podrán superar los inconvenientes con el tiempo.

Libra: Según la predicción, existe un alto nivel de estrés acumulado y saturación mental, lo que podría llevar a este signo a su límite durante los primeros días del mes.

Acuario: La experta señaló que un exceso de tareas puede generar un cambio en el estado de ánimo de Acuario. Se prevé una carga emocional derivada de pendientes aún sin resolver.

Piscis: Para Piscis, la astróloga advirtió la presencia de emociones intensas y muchos pendientes, por lo que aconseja socializar y buscar apoyo de amistades para liberar tensiones.

De acuerdo con las visiones de Mhoni Vidente, estos signos deben enfocarse en proteger su bienestar emocional y físico, procurando no sobrecargarse ni dejar espacio a la energía negativa al iniciar diciembre.

La astróloga también precisó que quienes forman parte de Aries, Tauro, Escorpio, Sagitario, Capricornio y Virgo mantendrán una energía más estable y positiva para cerrar noviembre y dar la bienvenida al nuevo mes.

Géminis, Cáncer, Leo, Libra, Acuario y Piscis son los signos que pueden comenzar mal en diciembre

Ritual sugerido para cortar energías negativas

Para quienes buscan soluciones prácticas frente a las adversidades que podrían surgir, Mhoni Vidente recomienda la realización de un ritual específico al inicio del mes. Esta práctica tiene como finalidad limpiar el ambiente y atraer la abundancia, ayudando a contrarrestar el peso de las energías negativas presentes.

Los elementos necesarios para realizar el ritual incluye: incienso de sándalo, una manzana verde, cerillos de madera, una veladora de la Divina Providencia, una copa de vidrio con agua, tequila, canela, perfume y tres billetes. El procedimiento, según la astróloga, debe ser realizado durante los primeros días de diciembre para maximizar los resultados, generando un entorno propicio para enfrentar los posibles desafíos que anticipa la astrología.