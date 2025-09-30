La vidente Venus Psíquica reveló cómo sería la escandalosa renuncia de Javier Milei: “Apretado por...”.

La vidente Venus Psíquica volvió a anticipar cuándo “renuncia” el presidente Javier Milei, quien aseguró que estará “apretado por su pueblo, por sus pares políticos y por el exterior”.

Javier Milei

Antes de contar lo que había visto, Venus Psíquica explicó que hablaba el “28 de septiembre del año 2025”. Ahí sí, comenzó: “A todas las preguntan nuevamente, que están preocupadas, sobre todo a las personas de Argentina, que me preguntan por el presidente argentino Milei, les quiero decir que nuevamente reitero mis videncias que mis dioses me han mostrado”.

Esto fue lo que predijo la vidente sobre Javier Milei

La vidente insistió en su visión sobre el mandato del actual presidente: “Dijimos que el presidente Javier Milei renuncia entre septiembre y octubre. No hay una fecha, porque estamos tratando con muchas energías. Nuevamente les repito a ustedes que está decretado, mis dioses lo han mostrado en mi videncia”, continuó. Con esto, dejó claro que, aunque la fecha exacta de su salida no es precisa, el evento está sellado y forma parte de un designio superior que le ha sido revelado.

Venus Psíquica interpretó la situación actual como una señal de que “algo está mal” y que, por lo tanto, “se termina”. Sin embargo, enmarcó esta caída como algo positivo para el futuro de la nación, describiéndolo como una etapa necesaria. “Es un ciclo que termina para dar paso a un nuevo ciclo, y cuando es nuevo es bueno. Es solamente saber enfrentar los cambios, porque si nosotros no enfrentamos los cambios la vida cambia igual. Nosotros tenemos que adecuarnos a los cambios de nuestros dioses”, añadió. De esta manera, aconsejó a sus seguidores aceptar la inminente transformación, ya que la vida seguirá su curso independientemente de la resistencia.

La psíquica insistió en el marco temporal ya revelado: “Dijimos septiembre y octubre, donde un presidente argentino renuncia”. Sin embargo, esta vez detalló las fuerzas que provocarían esta salida, describiéndola como una renuncia “apretado por la Justicia”.

Según su profecía, los problemas legales serían un factor determinante. Específicamente, mencionó las complicaciones judiciales que involucran a la hermana del presidente y las propias del mandatario: “Sobre todo, apretado por la Justicia, por los problemas de su hermana en la Justicia, que tiene él también. Como dije también que iban a seguir apareciendo”.

El presidente Javier Milei en la Bolsa de Comercio Foto: Pedro Castillo / La Voz

Para finalizar, la vidente sumó otros elementos de presión que contribuirían a este desenlace, señalando que el presidente se vería “apretado por su pueblo, por sus pares políticos y por el exterior”.