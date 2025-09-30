Javier Milei ajusta el rumbo político ante un escenario adverso

Con datos incómodos en todos los despachos de la Casa Rosada, el presidente Javier Milei comienza a mostrar un giro en su rumbo político, al profundizar el vínculo con los gobernadores dialoguistas y buscar un acercamiento con el líder de PRO, Mauricio Macri.

En paralelo, tomará todo el peso de la campaña electoral visitando al menos 12 provincias hasta las elecciones del 26 de octubre, plantando en todos los distritos su figura como referencia ineludible del espacio, bien por encima de los candidatos locales.

La necesidad de un cambio “que se note” quedó en evidencia luego de encuestas fuera del rango esperado y un deterioro en la imagen presidencial.

En la mañana de este lunes, hizo ruido un informe de la Universidad Torcuato Di Tella que mostró una fuerte caída en el nivel de confianza en el Gobierno nacional.

Según ese trabajo, el índice se ubicó en 1,94 puntos, que es una baja de 8,2% respecto de agosto y 10% interanual. Es la primera vez que se ubica debajo de 2 puntos, en una escala de medición que va de 1 a 5.

Por otra parte, es el segundo mes consecutivo de retroceso, acumulando un 20%, lo cual generó más inquietud en el oficialismo a menos de 30 días de las elecciones legislativas.

Los datos fueron recogidos entre el 5 y el 15 de septiembre, con lo cual registró el peor momento político del gobierno libertario.

En ese período se agolparon el escándalo por los audios de Diego Spagnuolo que involucraron a Karina Milei, la serie de derrotas legislativas y el golpazo que significó la elección en la provincia de Buenos Aires.

Si bien el acuerdo con Estados Unidos frenó el derrape económico, las medidas que este pacto impone no facilitarán el tránsito al 26 de octubre. La obligación de comprar dólares y buscar mecanismos para que obligatoriamente recomponer reservas le ponen un piso al tipo de cambio mucho más elevado que el que hubiera querido el equipo económico. El efecto, de mínima, será un descenso más lento de la inflación. De hecho, las estimaciones de consultoras para septiembre la ubican otra vez en la zona de 2%. Octubre arrancará con una serie de aumentos de tarifas de servicios, prepagas, educación, a los que se sumarán los combustibles, que prometen un inicio picante mientras se tachan los días hasta el domingo electoral.

En paralelo al informe de la Di Tella, las encuestas que manejan dentro del oficialismo dan cuenta de estar entre 4 y 5 puntos por debajo del peronismo en su conjunto de cara a las legislativas.

Comunicación con Macri

Entre los ajustes en el plano político se encuadra recuperar el diálogo con Mauricio Macri. “Creo que va a ocurrir el encuentro antes de las elecciones”, admitió una calificada fuente gubernamental.

En ese caso existe el doble propósito de recuperar volumen político, pero en lo más llano garantizar la estructura del PRO para fiscalizar las elecciones de octubre.

En Balcarce 50 están convencidos de que la amplitud de la derrota en Buenos Aires tiene algún tipo de relación con la falta de control de las mesas. La difícil tarea de Macri será convencer a sus militantes de trabajar en favor de LLA y que olviden el destrato al que fueron sometidos.

Presencia en provincias

Este lunes Milei comenzó a ponerse al hombro la campaña. Si bien el primer paso había sido hace 10 días en Tucumán, donde había viajado su hermana Karina y Martín Menem, ahora es el turno del jefe de Estado.

Milei visitó Tierra del Fuego y encabezó un acto para apoyar a los candidatos libertarios al Senado, Agustín Coto y Belén Monte de Oca y a Miguel Rodríguez y Analía Fernández, postulantes a la Cámara de Diputados.

La presencia del presidente buscó entonar la figura de sus representantes en una provincia que teme por la continuidad de los regímenes especiales que son la base del entramado productivo y social.

Si bien pueden observarse cambios en lo político, en la médula de su discurso económico no hay dobleces. En un reportaje a un medio local insistió en su idea de poner a la macro economía por delante de todo: “No hay diferencia entre la micro y la macro. Eso es propio de economistas que se quedaron atacados en conocimientos viejos, previo a 1968. Esa discusión en economistas serios, no existe: la macro es la suma de toda la micro”, respondió ante una consulta puntual.

Milei mantuvo un discurso menos virulento e intentando resaltar los logros de su Gobierno.

La agenda para los próximos días incluye viajes a Corrientes, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, Río Negro y al interior de la provincia de Buenos Aires, con paradas en Bahía Blanca y Mar del Plata.

La estrategia oficial es “pegar” a cada candidato a la figura de Milei, para enviar el mensaje de vínculo directo.

Consejo de Mayo

Por otro lado, el Gobierno celebró este lunes la cuarta reunión del Consejo de Mayo en la Casa de Gobierno, que estuvo encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, quien estuvo acompañado por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, y los secretarios de Hacienda, Carlos Guberman y de Trabajo, Julio Cordero.

También estuvieron los consejeros Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza; la senadora nacional, Carolina Losada; el diputado nacional, Cristian Ritondo; el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA), Gerardo Martínez, y el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini.

En un momento de fuerte turbulencia política y económica, y próximo a recibir otras dos derrotas legislativas, el gobierno intenta con estos movimientos dar señales de una mayor apertura al diálogo.

Sin embargo, según revelaron participantes del encuentro, hubo un acuerdo de no dar detalles de lo sucedido en la reunión. Trascendió que se comenzó con los primeros trazos de las reformas tributaria y laboral.