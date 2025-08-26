El oscuro ritual que realiza Adabel Guerrero para “congelar personas”: cómo funciona y para qué sirve.

Adabel Guerrero causó sorpresa en LAM al revelar que había “congelado gente”. La bailarina explicó que llevó a cabo este controvertido ritual con el objetivo de alejar de su vida a personas que consideraba negativas o que no le aportaban bienestar, dejando en evidencia una faceta más mística y personal de su vida cotidiana.

La sorprendente revelación de Adabel se produjo en medio de un enigmático comentario de Pepe Ochoa, quien aseguró que un ex participante de Gran Hermano 2023-2024 también habría incluido en el “freezer” los nombres de dos famosos.

El duro relato de Adabel Guerrero sobre su carrera artística

Atenta a esta versión, Guerrero tomó la palabra durante el programa de Ángel de Brito, que en esa ocasión era conducido por Nazarena Vélez mientras el conductor se encontraba de vacaciones, y detalló cómo llevó a cabo su polémico ritual, dando más contexto sobre esta práctica que llamó tanto la atención de la audiencia.

El famoso ritual de Adabel Guerrero de congelar personas

“Yo he freezado gente. Era gente que me volvía loca”, confesó Guerrero. Ante esto, Nazarena le preguntó: “¿Cómo es el ritual?”. Con firmeza, la bailarina explicó el procedimiento: “Tenés que agarrar un vaso con agua, meter la foto...”.

Arrepentida de la pregunta, Vélez intervino con humor: “Ay, no sé si está buena la clase que estamos dando”.

Sin detenerse, Adabel continuó detallando: “Después ponés el agua con la foto en el fondo del freezer y lo dejás congeladito, para que no rompan los quinotos”.

Finalmente, aclaró el objetivo de su ritual: “Yo lo hice para alejarlo… Metí la foto directamente, para que no se equivoque el universo”, afirmó la bailarina.

De qué trata el ritual de congelar personas

La técnica consiste en escribir el nombre o colocar la foto de una persona dentro de un recipiente con agua (o incluso en un papel) y luego dejarlo en el freezer. La creencia es que, al “congelar” simbólicamente a alguien, esa persona pierde fuerza para molestarte, hablar mal de vos o interferir en tu vida.

Ritual de "congelar personas".

La razón por la que se hace este famoso ritual es la siguiente:

Alejar a personas conflictivas o con energía negativa.

“Enfriar” relaciones dañinas, como chismes, discusiones o rivales.

Actuar como protección energética.

Cabe destacar que no se trata de magia negra ni busca hacer daño; más bien es un ritual de bloqueo o alejamiento. Muchas personas lo perciben como un recurso simbólico o superstición, más que como un efecto real. Sin embargo, también se advierte que los deseos negativos pueden volverse en contra de quien los realiza.