Portal 8/8: el poderoso ritual que deberás hacer para atraer abundancia, según tu signo.

Cada 8 de agosto se activa un intenso portal energético conocido como el “Portal de la Puerta del León”, coincidiendo con el paso del sol por el signo de Leo. Se dice que su fuerza es tan elevada que representa un momento ideal para manifestar deseos, alinear intenciones y reconectar con el propósito del alma.

Desde una perspectiva espiritual, el número 8 simboliza el infinito, la fuerza interior, la abundancia y los nuevos comienzos. Al coincidir con la energía del sol en Leo y la influencia de la estrella Sirio, se genera una poderosa expansión energética ideal para atraer aquello que deseas manifestar.

No obstante, es fundamental tener claridad al momento de formular tus intenciones: si lo hacés desde el miedo o la escasez, podrías terminar bloqueando lo que buscás alcanzar.

El ritual que deberás realizar para el 8/8, según tu signo del zodiaco

Aries: La energía del portal del 8 de agosto acelera el cumplimiento de tus metas, incluso más rápido de lo que imaginás. Solo necesitás visualizar con claridad cada paso hacia tu deseo. Usá esta afirmación durante el día: “Me permito avanzar sin miedo.” Es el momento ideal para iniciar nuevos proyectos y alejarte de vínculos que ya no te hacen bien.

Tauro: Este portal te empuja a salir de tu zona de confort para transformar tu economía. Es una invitación a crear una nueva realidad financiera basada en lo que merecés. Buscá un espacio tranquilo y repetí esta afirmación: “Mi seguridad no depende del miedo, sino de mi merecimiento.”

Géminis: Tenés la oportunidad de manifestar el trabajo o la relación que soñás. Pero es clave mantener pensamientos positivos: lo que pensás, se potencia. Escribí tres afirmaciones en tiempo presente como si ya fueran realidad y repetilas frente al espejo, en voz alta.

Cáncer: Es un día para cerrar ciclos. Escribí una carta con todo aquello que no pudiste expresar y liberá esas emociones quemándola. Después, reflexioná sobre todo lo nuevo que deseás atraer a tu vida, ya sin las ataduras del pasado.

Leo: Este es tu momento para mostrarte tal cual sos. Dejá salir tu poder personal sin miedo. Escribí una carta a tu yo del futuro contando que ya hiciste realidad tus sueños, leela en voz alta y sentí cada palabra como si ya fuera cierta.

Virgo: El portal te invita a ordenar tu mundo interior. Meditá en soledad, en silencio, y conectá con tu propósito. Visualizá cómo querés que sea tu vida y reconocé que merecés todo lo bueno que estás por recibir.

Libra: La energía de este día potencia la manifestación del amor verdadero. Escribí las cualidades que buscás en una pareja ideal y quemá ese papel con la luz de una vela rosa o blanca, dejando que el universo reciba tu intención.

Escorpio: Es un momento ideal para cerrar heridas del pasado y permitirte un renacer más fuerte y consciente. Podés realizar un baño de limpieza energética, imaginando que el agua que corre sobre tu cuerpo arrastra el dolor, la tristeza y todo lo que ya no necesitás cargar.

Sagitario: Este día es perfecto para manifestar esos viajes y aventuras que tanto anhelás. Tomá un mapa del mundo y marcá los lugares que deseás conocer o donde te gustaría vivir. Escribí debajo: “Estoy listo para recibir experiencias que me hagan crecer.”

Capricornio: La energía del portal te impulsa a dar grandes pasos en tu vida profesional. Ya sea un ascenso, un nuevo emprendimiento o un cambio laboral, es el momento para accionar. Escribí tres afirmaciones en tiempo presente relacionadas con tus metas y repetilas tres veces al día durante ocho días seguidos.

Acuario: Después de haber soltado vínculos o situaciones dolorosas, este es tu momento de recibir. Todo lo bueno que diste vuelve en forma de bendiciones. Agradecé por lo que se fue y abrí tu energía a nuevas personas, amistades, relaciones y hasta oportunidades laborales.

Piscis: Este portal representa una etapa de profundo crecimiento interno. Más allá de lo que deseás, te conecta con lo que realmente necesitás para evolucionar. Es un día ideal para sanar patrones, calmar la mente y conectar con tus dones espirituales. La naturaleza y la meditación serán tus mejores aliadas para aprovechar al máximo esta energía.