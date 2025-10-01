Cuándo hay que prender palo santo para atraer el dinero durante octubre 2025, según el Feng Shui

El palo santo, también llamado “madera santa”, es un elemento sagrado en distintas culturas de América Latina. Su uso no se limita a su aroma: está cargado de simbolismo espiritual y se asocia con la limpieza de energías, la protección y la apertura de caminos hacia la prosperidad.

Durante octubre 2025, el Feng Shui recomienda encenderlo en momentos específicos para atraer dinero y estabilidad financiera. Según especialistas en energías, no alcanza con prenderlo al azar: hay que hacerlo en los días y horarios donde la naturaleza empuja al crecimiento.

Palo santo.

Los días más poderosos de octubre para prender palo santo

El mes arranca con una fase de luna creciente del 1 al 6 de octubre, que se considera un período ideal para activar rituales de abundancia. En ese lapso, prender palo santo por la mañana puede ayudar a abrir oportunidades y multiplicar recursos.

El momento ideal son los días de luna creciente.

La segunda ventana energética llega entre el 22 y el 31 de octubre, también bajo luna creciente. En particular, el 29 de octubre, cuando se produce el cuarto creciente, se señala como el día más potente para realizar el ritual. La explicación es simple: la luna creciente simboliza expansión, desarrollo y multiplicación, lo mismo que se busca en el plano económico.

Los expertos recomiendan hacerlo a primera hora del día, cuando la energía comienza a desplegarse. Así, la intención de prosperidad se alinea con el nuevo ciclo que arranca cada mañana.

Cómo usar el palo santo para atraer abundancia

Encender palo santo no es solo una cuestión decorativa. Según el Feng Shui, el humo tiene el poder de purificar espacios y atraer vibraciones positivas. Para enfocarlo en lo económico, se sugiere prenderlo en ambientes donde se realizan actividades laborales o financieras: una oficina, un estudio en casa o incluso el espacio donde se guardan facturas y documentos de trabajo.

El Feng Shui explica cuándo es el mejor momento de prenderlo.

El ritual puede acompañarse con una afirmación positiva, como “La prosperidad fluye hacia mí y se multiplica cada día”. Lo fundamental es mantener la intención clara y sostener la práctica en los días señalados.