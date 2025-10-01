El ritual fácil y económico para atraer dinero y prosperidad el 1° de octubre, según Mhoni Vidente

Con la llegada de octubre, Mhoni Vidente compartió un ritual especial con la manzana verde, recomendado para el primer día del mes. Según explicó, este trabajo espiritual ayuda a atraer abundancia y armonía al hogar.

La astróloga aconsejó hacerlo preferentemente durante el día para potenciar sus efectos, aunque aclaró que también puede realizarse en cualquier momento si no se dispone de mucho tiempo.

Cómo se hace el ritual para atraer abundancia el 1° de octubre, según Mhoni Vidente

La astróloga cubana explicó que este ritual debe realizarse el primer día del mes o, en su defecto, en las horas posteriores para que conserve toda su fuerza. Además, recalcó que lo más importante es llevarlo a cabo con fe, ya que esa energía es la que potencia sus resultados.

Según detalló, los elementos necesarios son muy sencillos de conseguir y económicos, lo que permite que cualquiera pueda hacerlo en casa. La lista incluye:

Incienso de sándalo, siete potencias o siete machos

Una manzana verde

Cerillos de madera

Una veladora de la Divina Providencia (blanca o roja)

Una copa de vidrio con agua

Tequila, ron o mezcal

Canela en polvo

Perfume personal, loción de siete machos o cualquier esencia disponible

Tres billetes: uno en dólares y dos de la mayor denominación posible de la moneda local

Una vez reunidos todos los materiales, el ritual comienza aplicando perfume sobre los tres billetes seleccionados. Luego, se deben frotar entre las palmas de las manos mientras se pide abundancia, estabilidad y crecimiento.

El siguiente paso consiste en pasar los billetes tres veces por todo el cuerpo, rezando un Padre Nuestro y un Ave María en cada ocasión, además de invocar al arcángel Miguel para alejar envidias, brujerías y malas energías. Finalizado este proceso, los billetes se colocan dentro de la copa con agua.

Después, se rocía perfume de abundancia y perfume personal sobre la manzana verde, que debe frotarse con ambas manos y pasarse por todo el cuerpo con el fin de absorber las energías negativas. Según explicó Mhoni Vidente, la manzana representa prosperidad, riqueza y hasta protección contra enfermedades. Una vez utilizado, el fruto debe envolverse en papel aluminio y desecharse lejos de la casa.

La veladora de la Divina Providencia se coloca sobre un plato cubierto con papel aluminio y alrededor se espolvorea canela. Todo se perfuma nuevamente. A un costado se deja el recipiente con la bebida elegida (tequila, ron o mezcal), la copa con agua y se enciende el incienso de sándalo, mientras se rezan un Padre Nuestro y un Ave María.

En ese momento, se invoca al arcángel Miguel y a la Divina Providencia para pedir trabajo, sustento, salud, amor correspondido y abundancia durante el mes de octubre. El tronar del incienso será la señal de que el ritual está funcionando, limpiando el cuerpo de toda energía negativa.

Finalmente, la astróloga recomienda sostener la veladora y visualizar con claridad los deseos para el mes: desde bienes materiales como un auto o una casa, hasta objetivos personales o profesionales, reforzando así la fuerza del ritual.