Dónde colocar un frasco con cáscara de limón para atraer dinero durante octubre 2025, según el Feng Shui.

El feng shui considera que los productos naturales, específicamente las frutas, actúan como fuertes armonizadores energéticos en el espacio doméstico. El limón es notable en esta práctica, valorado por su poder para purificar ambientes y atraer buenas vibraciones.

Con la llegada de octubre, un mes asociado a la reestructuración energética, muchos optan por realizar rituales sencillos para convocar la abundancia y facilitar el surgimiento de oportunidades económicas. Entre estas prácticas, la de disponer un frasco con cáscaras de limón se encuentra entre las más comunes.

Cómo limpiar tu casa con las cáscaras de limón

La clave de este ritual no reside solo en cómo se elabora el recipiente, sino en dónde se coloca en el hogar. Los maestros del feng shui señalan que la ubicación es fundamental, ya que puede potenciar o limitar el efecto buscado. Por lo tanto, se sugiere seguir lineamientos específicos para situarlo en puntos estratégicos que capten mejor la energía de la abundancia.

Dónde colocar el frasco con cáscara de limón para atraer la abundancia

Cercanía a la Puerta de Acceso: Sirve para atraer el flujo de energía positiva y generar nuevas oportunidades de índole financiera .

Dentro de la Cocina: Incrementa la sensación de abundancia y mejora la gestión adecuada de los medios económicos disponibles.

En el Comedor: Representa la prosperidad compartida entre los miembros del hogar y fortalece la unidad familiar .

En la Sala o Salón Principal: Estimula la movilización de energía beneficiosa a través de las áreas que son de uso común.