Cuándo es y cómo afecta a cada signo del horóscopo la Luna Negra 2025

El calendario astrológico ya marcó una fecha clave: el sábado 23 de agosto de 2025 tendrá lugar la Luna Negra, un fenómeno poco frecuente que combina lo astronómico y lo simbólico. Se trata de la segunda luna nueva en una misma estación, invisible para el ojo humano pero cargada de energía transformadora.

Para la astrología, la Luna Negra representa un corte y reinicio. Al producirse en Virgo, su fuerza se vincula con la organización, la salud y el trabajo. Será un momento ideal para limpiar lo que sobra, diseñar nuevas rutinas y sembrar intenciones que apunten a un futuro más claro y ordenado.

Este fenómeno afectará a todos los signos del zodiaco.

Qué significa la Luna Negra y por qué influye en los signos

A diferencia de la Luna llena, que ilumina el cielo, la Luna Negra no refleja la luz solar hacia la Tierra. En esa oscuridad, se abre un espacio de introspección, un “vacío fértil” donde soltar cargas emocionales y abrirse a nuevas oportunidades.

Cuándo es la Luna Negra 2025.

Los astrólogos señalan que este fenómeno es perfecto para trabajar en lo que se quiere dejar atrás y en lo que se desea manifestar a largo plazo. No es casual que muchas personas elijan hacer rituales de limpieza energética o escribir intenciones en esta etapa.

Cómo impactará en cada signo la Luna Negra 2025

Aries: Necesitás reorganizar tu rutina laboral y cuidar tu cuerpo. Pequeños ajustes traerán estabilidad.

Tauro: La creatividad y el amor se activan. Puede empezar un romance o un proyecto artístico.

Géminis: Tiempo de ordenar tu hogar y sanar vínculos familiares.

Cáncer: Conversaciones inesperadas cambiarán tu manera de comunicarte.

Leo: Etapa ideal para revisar tus finanzas y planear nuevos ingresos.

Virgo: Tu gran reinicio personal. Redefiní objetivos y proyectá tu año.

Libra: Buscá calma e introspección. Meditar o descansar será clave.

Escorpio: Energía para fortalecer amistades y redes de contacto.

Sagitario: Tu carrera pide un giro. Puede llegar una propuesta laboral.

Capricornio: Estudiar, viajar o abrirte a nuevas filosofías será transformador.

Acuario: Liberá emociones viejas y animate a soltar lo que no te nutre.

Piscis: Tus vínculos cercanos entran en una nueva etapa de acuerdos y compromisos.

Este fenómeno se dará los próximos días.

En síntesis, la Luna Negra 2025 se presenta como un momento potente de introspección y reinicio. La invitación está clara: mirá hacia adentro, soltá lo que no sirve y preparate para recibir lo nuevo.