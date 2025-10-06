La tormenta causó voladuras de techos, árboles caídos y destrozos en Concepción del Uruguay

Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, fue una de las localidades de Entre Ríos que sufrió las consecuencias de la tormenta anuncia por el SMN. El temporal azotó la región durante la madrugada de este domingo, dejando árboles caídos, voladuras de techo y hasta sin energía eléctrica en algunas zonas.

Cerca de 40 milímetros de lluvia y ráfagas de viento se registró en esa localidad provocando también destrozos en las Termas de esa ciudad y en el Barrio donde reside Emanuel Noir, líder de Ke Personajes, quien junto a sus vecinos fueron afectados por el temporal.

Tormenta en Concepción del Uruguay

Los equipos de emergencia municipales, trabajan desde ayer en el relevamiento de daños en los distintos barrios afectados. Las áreas de Servicios Públicos y Protección Civil trabajan en la remoción de árboles y ramas, como así también en la limpieza de desagües y la reposición del suministro eléctrico.

“Estamos trabajando y coordinando con el Municipio como en todos los eventos, tomamos nota de la novedad, voladura techos, postes, árboles e informamos a las áreas”, comunicaron desde defensa civil.

Tormenta en Concepción del Uruguay

En las Termas de Concepción del Uruguay, la tormenta azotó la zona con caída de árboles voladuras de techo, dejando un desastre en el predio, donde informaron el cierre del mismo para su reconstrucción.

Emanuel Noir rescato una cría de comadreja tras la tormenta en Concepción del Uruguay.

En el barrio donde vive el líder de Ke Personajes cayeron5 árboles gigantes. El cantante de Concepción del Uruguay dijo que la tormenta provocó la caída de grandes eucaliptos incluso uno de ellos en la puerta de su casa. El cantante también compartió imágenes en sus redes sociales del rescate una cría de comadreja que quedó sola tras la tormenta.

Emanuel Noir cortando árboles con sus vecinos.

Por otra parte, desde Bomberos Voluntarios informaron que este domingo por la mañana comenzaron a trabajar junto al municipio desde temprano ya que fueron comisionados por distintas familias tras sufrir inconvenientes por el temporal.