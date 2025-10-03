Emiten una alerta amarilla por el avance de frente frío con tormentas para Entre Ríos

El Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios de Entre Ríos, advirtió sobre la llegada de lluvias y tormentas de diversos niveles de intensidad durante este fin de semana del 4 y 5 de octubre, que podrían estar acompañadas por ráfagas de viento y caída de granizo.

El aviso por Fenómenos Meteorológicos Adversos, se activa inicialmente con Alerta Amarilla para la provincia de Entre Ríos.

De acuerdo a los registros del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), entre el sábado 4 y el domingo 5 de octubre avanzará un frente frío que provocará lluvias y tormentas intensas, abarcando gran parte del territorio provincial y de otras provincias del país.

Anuncian fuerte tormenta en Gualeguaychú

Los principales modelos de pronóstico numérico señalan que estos fenómenos podrán estar acompañados por vientos con ráfagas que podrían superar los 90 km/h y la caída de granizo en forma aislada. Además, los valores de precipitación acumulada se estiman entre 30 y 50 milímetros, aunque pueden ser superados en algunas zonas de la provincia.

La alerta del SMN abarca gran parte del territorio provincial, incluyendo los departamentos La Paz, Villaguay, Paraná, Diamante, Victoria, Gualeguay, Islas del Ibicuy, Nogoyá, Tala, Uruguay y Colón.

ALERTA

Por otra parte, el SMN indicó un Alerta Naranja para la madrugada del domingo en Entre Ríos, Buenos Aires y la República del Uruguay. Las tormentas fuertes a severas, podrían afectar a los Departamentos Islas del Ibicuy, Gualeguaychú, Concepción del Uruguay y Colón.

Advertencias oficiales

* Tormentas fuertes a localmente severas.

* Actividad eléctrica frecuente, ráfagas que podrían superar los 90km/h y caída de granizo

* Abundantes lluvias.

* Lluvias acumuladas: 40 a 80 mm (puntualmente superiores)

Por último se destacó que la provincia trabaja de manera articulada con el Instituto Nacional del Agua (INA) y el SMN en el monitoreo hidroclimático continuo, lo que permite proyectar con mayor precisión las perspectivas hídricas y fortalecer las medidas de prevención.