La economía entrerriana gana con la firma del acuerdo Mercosur-UE

Ante la reciente aprobación del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea, el gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio celebró la medida y fue optimista sobre el futuro de los sectores productivos, que podrían ver mejoras significativas. La alianza también abrirá nuevas oportunidades para la inversión y la generación de empleo.

“La aprobación del acuerdo es un paso importante para el comercio internacional de la Argentina y, sobre todo, para Entre Ríos”, afirmó Frigerio, subrayando la relevancia de la medida para la región. El mandatario destacó que la alianza consolida décadas de negociaciones y abre un escenario favorable para la producción y la competitividad local.

Rogelio Frigerio - Gobernador de Entre Ríos

Frigerio detalló que la reducción de aranceles beneficiará especialmente a la producción citrícola, apícola, de carnes, ovoproductos y arándanos. Señaló que estas nuevas condiciones “fortalecerán las cadenas de valor y ampliarán las posibilidades de inversión y empleo”, generando un impacto directo en la economía provincial.

Finalmente, el gobernador agregó que este acuerdo es fruto de un trabajo prolongado y que ahora requiere el aval del Congreso. Su objetivo es que la apertura comercial se transforme en más producción, empleo y desarrollo sostenido para los entrerrianos y argentinos, consolidando la proyección internacional de la provincia.

El pacto, que establece una zona de libre comercio entre el Mercosur y la UE, se concretó tras 25 años de negociaciones y la aprobación de la mayoría de los 27 países que integran el bloque europeo. Este acuerdo representa un paso histórico en la integración comercial de Argentina con el continente europeo y abre nuevas oportunidades de desarrollo.