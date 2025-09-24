Frigerio participó de las finales de los Juegos Entrerrianos de Adultos Mayores en Gualeguaychú

El gobernador de Entre Ríos Rogelio Frigerio, participó este miércoles de las instancias finales de los 19° Juegos Deportivos y Culturales Entrerrianos para Personas Adultas Mayores, un evento que se desarrolla en la ciudad de Gualeguaychú. La inversión provincial para desarrollarlas alcanzó los 258,7 millones de pesos, en articulación con el municipio local.

La etapa provincial congregó a 1.200 finalistas de 18 delegaciones provenientes de distintos puntos de Entre Ríos. El evento se desarrolla en diferentes espacios de la ciudad, donde reúnen deporte, arte y convivencia. Esta instancia comenzó este martes 23 de septiembre y culminarán mañana jueves 25 de septiembre.

Finales de los Juegos Entrerrianos de Adultos Mayores en Gualeguaychú

Al respecto, el gobernador destacó el poder transformador del deporte y de la cultura, enfatizando que para desarrollar estas actividades no hay edad. Señaló que la promoción de la actividad deportiva y cultural en cualquier edad y durante todo el año es un compromiso de su gestión.

“Ver a los adultos mayores tan entusiasmados con la práctica deportiva es un ejemplo para todos. Tienen mucha energía y muchas cosas para seguir dando y aportando a la sociedad. Este gobierno es solamente un canal para eso” señaló Frigerio.

A su momento, el intendente Mauricio Davico, resaltó la importancia de recibir a quienes participan de la instancia final de los juegos. “Para nosotros es un orgullo”, afirmó y valoró el trabajo conjunto que se realizó entre los equipos de gestión de municipio y provincia para hacer posible las tres jornadas.

El secretario de Deportes de la provincia, Sebastián Uranga, se refirió a la importancia del evento y agradeció el apoyo recibido. Destacó el “éxito en la convocatoria, en la participación” y mencionó que las nueve disciplinas deportivas se están desarrollando de la mejor manera posible.

Uranga también agradeció al intendente por el lugar, su ciudad, para poder hacer semejante evento, y extendió su gratitud al gobernador, manifestando que: “Siempre hay que agradecerle la importancia que le da al deporte”.

La etapa provincial XIX de los Juegos Deportivos y Culturales Entrerrianos de Adultos Mayores se desarrolla en 13 clubes de Gualeguaychú y en espacios culturales y recreativos como el Centro Cultural Gualeguaychú, el Parque de la Estación y el Club de los Abuelos. El cierre está programado para este jueves en el polideportivo.