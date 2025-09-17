Llega la final de los XIX Juegos Deportivos y Culturales Entrerrianos de Adultos Mayores

La ciudad de San José de Gualeguaychú, en la provincia de Entre Ríos se prepara para ser el escenario de la etapa provincial final de los XIX Juegos Deportivos y Culturales Entrerrianos de Adultos Mayores. Durante tres jornadas, la ciudad se llenará de deporte, cultura e integración.
Con la participación de más de 1.200 competidores que llegarán desde distintos puntos de Entre Ríos, el evento promueve el bienestar, la inclusión y la participación activa de las personas mayores, invitando a toda la comunidad a alentar y acompañar a los participantes.
Cronograma de disciplinas y sedes:
Culturales – Centro Sirio Libanés (Yrigoyen 51):
- 23 de septiembre: 14 a 20
- 24 de septiembre: 10 a 12 y 14 a 20 horas.
- Disciplinas: tango, danzas tradicionales, canto solista, pintura, dibujo, fotografía, cuento, poesía, teatro y teatro unipersonal.
Bochas – 13 canchas en distintos clubes: Black River, Central Entrerriano, Defensores del Sur, Dock Sud, Gervasio Méndez, Independiente, Juventud Unida, Luchador del Norte, 1° de Mayo, San Lorenzo, Sporting, Sud América y Tigre.
- 23 de septiembre: 14 a 20.
- 24 de septiembre: 9 a 12 y 14 a 20
- 25 de septiembre: 9 a 12 horas.
Newcom – Liga Municipal de Vóley – exFrigorífico (Gral. Perón al Sur):
- 23 de septiembre: 14 a 20 horas.
- 24 de septiembre: 9 a 12 y 14 a 20 horas
- 25 de septiembre: 9 a 12
Ajedrez – Centro de Convenciones (Estrada y Ayacucho):
- 24 de septiembre: 9 a 12 y 14 a 20 horas.
- 25 de septiembre: 9 a 12 horas.
Tejo – Parque de la Estación (Piccini y Maipú):
- 24 de septiembre: 9 a 12 y 14 a 20.
- 25 de septiembre: 9 a 12 horas.
Golf Croquet – Costanera del Tiempo – CCG Luis Luján (Almirante Brown y F. Sánchez):
- 24 y 25 de septiembre: 9 a 12 horas.
Orientación – Parque Unzué:
- 24 de septiembre: 9.30 a 12 y 14 a 18 horas.
- 25 de septiembre: 9.30 a 12 horas.
Pesca – Muelle del Pescador (Puerto Gualeguaychú, M. Bernard y Tiscornia):
- 24 de septiembre: 9 a 12 horas y 14 a 20.
Pádel – El Mono Pádel (Av. Primera Junta 835):
- 24 de septiembre: 9 a 12 y 14 a 20 horas.
Tenis de mesa – Club exFrigorífico (San Martín 617):
- 24 de septiembre: 9 a 12 y 14 a 20 horas.
- 25 de septiembre: 10 a 12 horas.
Truco y Chinchón – Club de Los Abuelos (Doello Jurado y Borques):
- 24 de septiembre: 9 a 12 y 14 a 20 horas.
La organización de los XIX Juegos Deportivos y Culturales Entrerrianos de Adultos Mayores está a cargo del Gobierno de Gualeguaychú, a través de la Secretaría de Desarrollo Humano y áreas vinculadas, junto a la Secretaría de Deportes de Entre Ríos.