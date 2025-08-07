Gualeguaychú recibirá la final provincial de los Juegos Entrerrianos de Adultos Mayores

Gualeguaychú será sede de la Final Provincial de los Juegos Deportivos Entrerrianos para Personas Adultas Mayores, los días 23, 24 y 25 de septiembre. La iniciativa, reunirá a más de 1.200 adultos mayores, quienes competirán en múltiples disciplinas representando a todos los departamentos de la provincia.

La competencia se desarrollará en espacios adecuados para este tipo de eventos, asegurando accesibilidad, comodidad y condiciones óptimas para todos los participantes.

Juegos Entrerrianos de Adultos Mayores

En esa sintonía, los equipos municipales continúan trabajando en conjunto con representantes del gobierno provincial para garantizar una logística fluida, que incluya el transporte alojamiento, alimentación, cuidados y atención sanitaria acorde a las necesidades de los adultos mayores.

Esta final provincial es la última instancia de una amplia etapa competitiva que comenzó hace algunos meses con la disputa de los torneos locales y departamentales en diferentes disciplinas como ajedrez, bochas, golf croquet, tejo, newcom, entre otras.

Juegos Entrerrianos de Adultos Mayores

Desde la Municipalidad se destaca que los Juegos Deportivos Entrerrianos para Personas Mayores no solo constituyen una competencia deportiva, sino también una política pública inclusiva. A través del deporte, se promueve el envejecimiento activo, la integración con la comunidad, el bienestar emocional y el reconocimiento del rol protagónico de quienes atraviesan una etapa vital de experiencia y sabiduría.