Entre Ríos cerró el año con un flujo turístico récord y una fuerte demanda en sus destinos

El último fin de semana largo del año, la provincia de Entre Ríos volvió a destacarse por sus atractivos. La diversidad de propuestas en cada una de las ciudades dejó un saldo positivo para el turismo, con 193.161 visitantes en total.

Del movimiento, 104.402 fueron turistas que pernoctaron, mientras 88.750 realizaron visitas de un día, consolidando un cierre de año con muy buenos niveles de actividad. Hay destino que mostraron un desempeño sobresaliente.

Gualeguay se destacó como el destino con mayor concurrencia, impulsado por la Fiesta Provincial del Patí. El concurso de pesca reunió 260 embarcaciones, con alrededor de 780 pescadores de todo el país, y alcanzó una ocupación del 98 por ciento, la más alta de Entre Ríos en el fin de semana.

Localidades como Colón, Concepción del Uruguay, Concordia, Villa Elisa, La Paz y Santa Elena sostuvieron niveles de ocupación entre el 60 y el 85 por ciento, apoyados en eventos, atractivos termales y propuestas recreativas de temporada.

La agenda provincial también sumó movimiento, con la Fiesta Nacional de la Citricultura en Concordia, la Fiesta Nacional de la Trilla Tradicional en Santa Anita, la Fiesta Provincial de la Ornamentación Galarza en Navidad y la presentación en Gilbert del árbol navideño de chocolate más grande del país, ya un clásico de la microrregión Pueblos y Aldeas del Sur.

Varios municipios dieron formalmente inicio a la temporada de verano: Chajarí, Colón, Federación en Playa Grande, Concepción del Uruguay en el Balneario Itapé, Santa Elena y Pueblo Belgrano, en el marco de la Fiesta de las Costumbres Argentinas.

A este calendario se sumará Villa Urquiza, sede del lanzamiento oficial de la temporada a nivel provincial este jueves 11.