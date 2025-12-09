Pueblo Belgrano encendió el Árbol de Navidad más grande de la provincia y desató un fin de semana inolvidable

El Árbol de Navidad volvió a iluminar el predio de la Curva de Fiorotto y, en el clima festivo de la jornada, convocó a una multitud que llegó a celebrar, sentir y reconocerse en comunidad, en un abrazo verdadero de tradiciones, en coincidencia con el 42° aniversario de Pueblo General Belgrano.

La segunda noche de la Fiesta de las Costumbres Argentinas encontró un predio colmado, con familias, amigos y visitantes recorriendo la feria de emprendedores, que reunió 35 stands con productos elaborados por artesanos de Pueblo Belgrano y Gualeguaychú, y un patio gastronómico con sabores típicos que completaron la propuesta.

Fiesta, Árbol y torta aniversario en PGB.

El intendente Francisco Fiorotto agradeció la presencia del público y destacó el valor de este encuentro regional. Junto a la viceintendenta Carolina Gerling recibió la declaración de Interés Legislativo, entregada por el diputado provincial Carlos Damasco.

Sobre el escenario se presentaron los ballets La Fronteriza, Ecos Entrerrianos y Almas Nativas, que arrancaron prolongados aplausos. También actuaron Pampa Gallop, Los Legüeros y Mismopalo, que llenaron la noche de ritmo y sabor folklórico.

El cierre artístico estuvo a cargo del dúo Hernán Archaina y César Cabeza, recientemente ganadores del Pre-Cosquín en la sede Gualeguaychú, quienes recorrieron clásicos del cancionero popular ante una audiencia entusiasmada. Más tarde, Ké Sabor invitó a bailar y prolongar la celebración con su energía contagiosa.

El encendido del Árbol se convirtió en uno de los instantes más celebrados, cuando la luz se elevó sobre el predio y dejó en los presentes una emoción compartida, esa que nace cuando la comunidad se reúne para celebrar lo que la define.

Por otro lado, el pasado viernes Pueblo Belgrano celebró junto a sus vecinos el 42° Aniversario de la localidad con una fiesta en torno al cierre de los Talleres Municipales y al lanzamiento de la Temporada de Turismo. Una torta gigante fue compartida y disfrutada por los presentes, en un momento de gran simbolismo.

Ya en el cierre de este intenso fin de semana de celebraciones, quedó inaugurada la temporada 2025-2026, con los shows de Mitaí y Furia del Oeste, la banda de la comparsa Papelitos, que hizo cantar y bailar a todos en un adelanto vibrante de lo que será el Carnaval del País.