El Presidente Javier Milei visitará Entre Ríos

En las ultimas horas se confirmó que el Presidente de la Nación Javier Milei visitará la provincia de Entre Ríos en el marco de la campaña electoral. La confirmación se dio luego de la visita de Iñaki Gutiérrez en tierras entrerrianas.

En los últimos días se venía rumoreando la posibilidad que el mandatario nacional llegara a la provincia antes de las elecciones de octubre, y en ese marco Andrés Romero, presidente de La Libertad Avanza en Gualeguaychú, fue quien confirmó la visita presidencial.

Romero aseguró en declaraciones a Radio Máxima que Milei, líder de LLA estará en la capital provincial viernes 3 de octubre. Por otro lado, y como siempre ocurre con las visitas presidenciales, la visita presidencial está sujeto a la disponibilidad de la agenda.

Andrés Romero Junto a Carina Milei y Lole Menen

Recordemos que el 26 de octubre se definirá la renovación de 127 diputados y 24 senadores en el Congreso, con la novedad de la Boleta Única de Papel y provincias que suman cargos locales al mismo proceso electoral. En Entre Ríos se eligen tres Senadores Nacionales.

La Libertad Avanza confirmó que el viernes 3 de octubre a las 19 horas en Paraná, será la primera visita presidencial oficial de Javier Milei a la provincia desde que asumió en diciembre del 2023.