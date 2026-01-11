Desesperada búsqueda de una adolescente desaparecida en Entre Ríos

Las autoridades de la Policía de Entre Ríos están realizando intensos operativos para dar con la menor. Piden a la población que cualquier información que pueda aportar se comunique de inmediato. La desaparición ha generado preocupación entre vecinos y familiares.

Según testigos, la adolescente fue vista por última vez cerca de su domicilio, caminando sola por la zona céntrica de la ciudad de Gualeguay. La policía ha reforzado los controles en calles y espacios públicos para aumentar las posibilidades de encontrarla rápidamente.

Desaparición de menor en Entre Ríos

Al momento de ausentarse, la menor vestía un conjunto tipo básquet, compuesto por remera y pantalón de Chicago Bulls. Las autoridades de la Jefatura Departamental solicitan que cualquier persona que la haya visto durante el día informe a la policía.

Se trata de Milagros de los Angeles Barsotti Ortiz, de 14 años de edad, quien reside en Gualeguay, Entre Ríos. Cualquier información sobre su ubicación debe comunicarse al teléfono 3444-424980 o a la línea de emergencia 911.

Familiares y amigos piden a quienes puedan colaborar que no duden en comunicarse, destacando que cada dato, por más pequeño que parezca, puede ser clave para localizar a la menor. La comunidad se mantiene alerta mientras continúan los operativos de búsqueda.