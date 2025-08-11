“Corazón Activo”: primera experiencia que busca multiplicarse en eventos deportivos

En el marco del Duatlón del Instituto Bértora, realiza el pasado fin de semana con más de 130 duatletas en la modalidad competitiva y más de 300 vecinos en la instancia participativa, Gualeguaychú vivió una propuesta inédita: la Maratón de RCP “Corazón Activo”, impulsada por la Subsecretaría de Salud municipal.

Se trató de la primera experiencia en la ciudad que combinó deporte, prevención y salud comunitaria, con el objetivo de concientizar sobre la importancia de conocer la técnica de reanimación cardiopulmonar y saber cómo actuar ante una emergencia.

Maratón del Instituto Bértora

El circuito incluyó un primer tramo de pedestrismo, seguido de ciclismo, con transición en el playón contiguo a la Virgen del Mate, y un último segmento de pedestrismo. Hubo participación en modalidades individuales y postas (mixtas o del mismo género), con categorías establecidas por sumatoria de edades.

Durante toda la competencia, vecinos participaron en la práctica de maniobras de RCP sobre un paciente de simulacro, guiados por profesionales de la salud. La iniciativa despertó un gran interés y demostró que aprender esta técnica puede marcar la diferencia en la atención de un paciente.

Maratón del Instituto Bértora

La propuesta no se quedará en una única edición: la experiencia buscará replicarse en simultáneo a otras competencias deportivas de la ciudad, sumando espacios de promoción de hábitos saludables y fortaleciendo la cultura del cuidado en la comunidad.