Este domingo se realiza la 2ª edición del Duatlón del Instituto Bértora

El evento deportivo es organizado por estudiantes y acompañado por el cuerpo docente, promueve el deporte, la vida saludable y el compromiso educativo. La Costanera de Gualeguaychú será el escenario de la propuesta.

Cecilia Martínez

8 de agosto de 2025,

Este domingo 10 de agosto, se lleva a cabo la segunda edición del tradicional Duatlón del Instituto Bértora de Gualeguaychú, una propuesta que combina deporte, compromiso estudiantil y participación comunitaria. La actividad es organizada por los estudiantes de 5.º año del Ciclo Orientado, acompañado del Ciclo Básico y el equipo docente.

El circuito contempla un primer tramo de pedestrismo, seguido de ciclismo, con transición en el playón contiguo a la Virgen, y finaliza con un nuevo tramo a pie. Los participantes podrán competir en modalidad individual o por postas (mixtas o del mismo género), con categorías establecidas por sumatoria de edades.

Las inscripciones continúan abiertas hasta el mismo domingo y pueden realizarse a través de Instagram @duabertora y @institutobertoracce, donde también se encuentra disponible el reglamento, el formulario de inscripción y los medios de pago.

Desde la Municipalidad se invita a toda la comunidad a acompañar esta jornada, tanto como deportistas como espectadores. “Esperamos una mañana con buen clima, muchas ganas y energía. Aunque no participes, podés acercarte, alentar y disfrutar de un evento que demuestra que el deporte y la educación pueden ir de la mano”, expresó Raymundo Legaria, director de Deportes.

El Duatlón del Instituto Bértora, se lleva a cabo de 9:00 a 12:00, la Costanera de Gualeguaychú (a la altura de la Virgen del Mate). El uso de casco es obligatorio y se permite participar con cualquier tipo de bicicleta.

