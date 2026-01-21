Colón apunta a brillar y avanza en la carrera para ser sede de la Playa Olímpica 2027

La ciudad de Colón, a través de la Dirección de Deportes, impulsa acciones de articulación institucional para fortalecer el deporte federado. La estrategia combina planificación, cooperación y desarrollo de políticas deportivas con visión de largo plazo.

Colón participó de un encuentro regional junto al Comité Olímpico Argentino y referentes del deporte de Entre Ríos. Allí se compartieron lineamientos de gestión, estrategias de desarrollo y oportunidades de articulación entre municipios, clubes y federaciones.

Playa Olímpica 2026

Durante la jornada se abordaron modelos de gestión deportiva, financiamiento, preparación de escenarios de competencia y programas orientados al desarrollo integral del deporte. Estos espacios permiten consolidar proyectos y sumar herramientas que fortalezcan la actividad deportiva local.

Proyección hacia la Playa Olímpica 2027

Colón reafirmó su interés en ser sede de la Playa Olímpica 2027, tras participar en un encuentro realizado en Concepción del Uruguay, ciudad que ya forma parte del programa del Comité Olímpico Argentino. Este evento potenciaría la infraestructura deportiva, consolidaría la planificación de competencias, fortalecería la economía local y posicionaría a Colón en el mapa del deporte nacional.

La Municipalidad continúa impulsando acciones de planificación, coordinación y promoción del deporte, con el objetivo de facilitar el acceso a la actividad física, fomentar el talento local y consolidar a Colón como anfitriona de eventos deportivos de alto nivel.