Lo anunció el intendente de Pueblo General Belgrano en declaraciones radiales. Mauricio Davico explicó que el límite horario que rige para los gastronómicos quedará sin efecto en esa localidad.

Mauricio Davico - Intendente de Pueblo General Belgrano

“Cerrar a la 1 no hará que el virus circule menos. Es más, mientras más horarios haya, menos se va a amontonar la gente; porque he visto lugares donde hay cola para entrar y salir, no tiene sentido”, expresó.

Además, Davico hizo referencia a la vacuna para al COVID-19, ya que Pueblo Belgrano no cuenta con centro de vacunación. “Se coordinarán acciones para colaborar con el tema” dijo el intendente