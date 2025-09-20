Sin harina ni azúcar: cómo hacer bizcochuelo casero versión saludable con solo 5 ingredientes

El bizcochuelo suele ser un clásico de la merienda, pero la versión que se volvió viral en TikTok propone algo distinto: un bizcochuelo sin harina ni azúcar, cargado de proteínas y con un resultado igual de esponjoso que el tradicional. La influencer Sofi Maure compartió la preparación en su cuenta y rápidamente superó los 134 mil “me gusta”.

“Perfecto para bajar la grasa y aumentar masa muscular porque es pura proteína, tambien es keto y sin gluten”, explicó la creadora en su video. Además, remarcó que es ideal para quienes entrenan porque ayuda a sumar proteína en la dieta de manera rica y sencilla.

Bizcochuelo de manzana sin azúcar ni harina.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el bizcochuelo sin harina ni azúcar

1 manzana roja

1 scoop de proteína sabor vainilla

2 huevos

Coco en escamas

Chips de chocolate semiamargo

Podés reemplazar la proteína de vainilla por cacao amargo en polvo si querés una versión más intensa de chocolate.

Así queda el bizcochuelo.

Paso a paso, cómo preparar el bizcochuelo sin harina ni azúcar

Pelá y cortá la manzana en trozos pequeños. Poné la manzana en el vaso de una mini pimer junto con los huevos y la proteína. Mixeá hasta obtener una mezcla homogénea. También podés usar licuadora. Volcá la preparación en un molde previamente engrasado. Sumá por encima coco rallado y chips de chocolate. Cociná en horno o en airfryer hasta que al pinchar con un palillo, salga seco.

Lo mejor de esta receta es que combina lo práctico con lo saludable: se hace en pocos minutos y con ingredientes fáciles de conseguir. Una alternativa perfecta para esos momentos en los que pinta el antojo de algo dulce, pero sin resignar el cuidado personal. Porque sí, se puede disfrutar de un bizcochuelo rico y liviano al mismo tiempo.