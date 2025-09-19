Vía Gourmet / Recetas

Sin azúcar ni horno: cómo hacer una tarta de limón en simples pasos

Un clásico de la pastelería casera se volvió viral en TikTok con una versión mucho más simple: sin horno, fresca y con pocos ingredientes.

Shaiel Teran Velazquez
19 de septiembre de 2025,

La receta fue compartida por la creadora @lusiquecocina en TikTok, quien la subió a la plataforma y en pocas horas superó los 180 mil likes. La combinación del limón con la crema y la leche condensada conquista a los usuarios que buscan un postre rápido y delicioso para cualquier momento del día.

La receta para hacer la tarta dulce de limón.
Qué ingredientes se necesitan para hacer la tarta dulce de limón

  • 200 ml de crema de leche
  • 1 lata de leche condensada
  • 1 paquete de galletas (un tubo)
  • 5 limones
  • 100 gr de manteca sin sal
Así queda la tarta dulce de limón.
Paso a paso, cómo preparar la tarta dulce de limón

  1. Triturá las galletas y ponelas en un bowl. Sumá la manteca derretida y mezclá bien.
  2. Llevá la mezcla a un molde, aplastá para formar la base y refrigerá para que se endurezca.
  3. En otro bowl, colocá la leche condensada, la crema de leche y el jugo de 5 limones. Mezclá hasta que la preparación espese un poco.
  4. Volcá la crema de limón sobre la base, agregá ralladura por encima y tapá con papel film.
  5. Guardá en la heladera toda la noche para que tome consistencia.
  6. Al día siguiente, decorá con crema chantilly y serví bien fría.

Con textura suave, sabor fresco y ese toque ácido que equilibra lo dulce, esta tarta es la solución perfecta para un antojo rápido. Además, no necesitás horno, lo que la convierte en un postre práctico y tentador para cualquier ocasión.

