Sin azúcar ni horno: cómo hacer una tarta de limón en simples pasos

La receta fue compartida por la creadora @lusiquecocina en TikTok, quien la subió a la plataforma y en pocas horas superó los 180 mil likes. La combinación del limón con la crema y la leche condensada conquista a los usuarios que buscan un postre rápido y delicioso para cualquier momento del día.
Qué ingredientes se necesitan para hacer la tarta dulce de limón
- 200 ml de crema de leche
- 1 lata de leche condensada
- 1 paquete de galletas (un tubo)
- 5 limones
- 100 gr de manteca sin sal
Paso a paso, cómo preparar la tarta dulce de limón
- Triturá las galletas y ponelas en un bowl. Sumá la manteca derretida y mezclá bien.
- Llevá la mezcla a un molde, aplastá para formar la base y refrigerá para que se endurezca.
- En otro bowl, colocá la leche condensada, la crema de leche y el jugo de 5 limones. Mezclá hasta que la preparación espese un poco.
- Volcá la crema de limón sobre la base, agregá ralladura por encima y tapá con papel film.
- Guardá en la heladera toda la noche para que tome consistencia.
- Al día siguiente, decorá con crema chantilly y serví bien fría.
Con textura suave, sabor fresco y ese toque ácido que equilibra lo dulce, esta tarta es la solución perfecta para un antojo rápido. Además, no necesitás horno, lo que la convierte en un postre práctico y tentador para cualquier ocasión.