Sin azúcar ni horno: cómo hacer una tarta de limón en simples pasos

La receta fue compartida por la creadora @lusiquecocina en TikTok, quien la subió a la plataforma y en pocas horas superó los 180 mil likes. La combinación del limón con la crema y la leche condensada conquista a los usuarios que buscan un postre rápido y delicioso para cualquier momento del día.

La receta para hacer la tarta dulce de limón.

Qué ingredientes se necesitan para hacer la tarta dulce de limón

200 ml de crema de leche

1 lata de leche condensada

1 paquete de galletas (un tubo)

5 limones

100 gr de manteca sin sal

Así queda la tarta dulce de limón.

Paso a paso, cómo preparar la tarta dulce de limón

Triturá las galletas y ponelas en un bowl. Sumá la manteca derretida y mezclá bien. Llevá la mezcla a un molde, aplastá para formar la base y refrigerá para que se endurezca. En otro bowl, colocá la leche condensada, la crema de leche y el jugo de 5 limones. Mezclá hasta que la preparación espese un poco. Volcá la crema de limón sobre la base, agregá ralladura por encima y tapá con papel film. Guardá en la heladera toda la noche para que tome consistencia. Al día siguiente, decorá con crema chantilly y serví bien fría.

Con textura suave, sabor fresco y ese toque ácido que equilibra lo dulce, esta tarta es la solución perfecta para un antojo rápido. Además, no necesitás horno, lo que la convierte en un postre práctico y tentador para cualquier ocasión.