Receta ideal para la picada: cómo hacer bolitas de queso con solo 3 ingredientes

En cada partido, la picada es tan protagonista como el fútbol. Y si se trata de algo rico y simple, las redes sociales siempre tienen la respuesta. Esta vez, fue la creadora de contenido Micaela Genovese quien compartió en TikTok una receta que arrasó con más de 143 mil likes.

Las bolitas de queso se convirtieron en una opción imbatible para compartir con amigos y familia mientras la Scaloneta enfrenta a Ecuador. La mejor parte: llevan solo tres ingredientes que seguro ya tenés en tu casa.

Así quedan las bolitas de queso.

Lo mejor de esta receta es su versatilidad: podés usar el queso que más te guste (desde mozzarella hasta provolone), darle un toque de especias o incluso cocinar las bolitas al horno o en freidora de aire para una versión más liviana.

Qué ingredientes se necesitan para hacer las bolitas de queso

200 g de queso rallado

1 huevo

3 cucharadas de almidón de maíz

Esta receta tiene muy pocos pasos.

Paso a paso, cómo preparar las bolitas de queso crocantes

En un bowl, mezclá el queso rallado con el huevo y el almidón de maíz. Amasá bien hasta integrar y conseguir una masa homogénea. Tomá pequeñas porciones y formá bolitas con las manos. Freí en aceite bien caliente hasta que estén doradas. Retirá sobre papel absorbente para quitar el exceso de aceite.

En pocos minutos, vas a tener una bandeja llena de bocaditos que se comen de un solo bocado y que no necesitan nada más para brillar. Aunque, si querés sumar un toque extra, podés acompañarlas con salsas caseras o un buen dip de queso crema.