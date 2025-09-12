Queda igual al del kiosco: cómo hacer un bocadito tipo Marroc casero con 3 ingredientes

Este chocolate es ideal para tener en la heladera y cortar en cubitos cada vez que pinta el antojo. Lo mejor: se hace con pasos simples y queda igual al del kiosco.

La receta fue compartida por Chiara (@chiaradrh) en TikTok y superó los 125 mil “me gusta”. “Es re fácil y quedan súper bien”, aseguró en el video que se volvió viral. Con esta receta, la tentación está garantizada. Un Marroc casero que nada tiene que envidiarle al original del kiosco.

Así queda el bocadito Marroc casero.

Qué ingredientes se necesitan para hacer un bocadito tipo Marroc casero

500 g de chocolate con leche

500 g de chocolate blanco

400 g de pasta de maní

Esta receta es muy fácil de hacer.

Paso a paso, cómo preparar un bocadito tipo Marroc

Derretí el chocolate con leche en microondas (en intervalos de 30 segundos, mezclando cada vez) o a baño maría. Sumá 200 g de pasta de maní al chocolate con leche derretido y mezclá bien. Volcá la mezcla en un molde de silicona o forrado con papel manteca y llevá al freezer hasta que solidifique. Derretí el chocolate blanco con el mismo método anterior. Agregá los otros 200 g de pasta de maní al chocolate blanco y mezclá hasta integrar. Colocá esta mezcla sobre la base de chocolate con leche ya fría y volvé a llevar al freezer. Desmoldá y cortá en cubitos para lograr el formato típico del Marroc.

El secreto está en respetar el tiempo de enfriado entre capa y capa para que el chocolate no se mezcle y quede con la clásica forma bicolor. Además, podés guardarlo en la heladera dentro de un recipiente hermético y tener siempre a mano un snack dulce casero.

Un tip extra: si preferís un sabor más intenso, podés usar chocolate semiamargo en lugar de chocolate con leche. También podés sumar una pizca de sal a la pasta de maní para resaltar el contraste de sabores.