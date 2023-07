Pidieron una milanesa con puré en Ushuaia y no pudieron creer la cuenta: “Deben ser las de la mamá de Messi”

Ir a conocer la nieve y estar en la provincia más austral del país en esta época es toda una maravilla. Sin embargo, se puede pasar un mal momento por el precio de la gastronomía en ciertos lugares. Una pareja viajó hasta Ushuaia y, cuando tuvieron que almorzar, no podían creer la cuenta total de una milanesa con puré.

Si bien los precios en nuestro país fluctúan todo el tiempo, hay platos de los que ya conocemos el valor y nos damos una idea de lo que pueden llegar a salir. En una visita al famoso Cerro Castor, una pareja se quedó petrificada por lo que tuvieron que pagar por una milanesa con puré sin ningún otro agregado más que una bebida.

Pidieron una milanesa pero el precio los espantó Foto: instagram

En su cuenta de TikTok, la usuaria Guivecchionee relató, junto a su novio, el momento en el que le trajeron la comida y lo que tuvo que pagar junto a su pareja. “Una milanesa de pollo sale 4500 pesos cada una. Un puré de papas sale 2000 y una bebida cuesta 1000. Nos da un total de 7500 para arrancar”, relató incrédula por el valor de lo que estaba por comer.

“Lo vamos a compartir”, dijo ella, ya que no podían gastar 15.000 pesos en dos milanesas con puré. Por ende, tuvieron que repartir mitad cada uno ese plato y seguir con su día en Ushuaia. Muchos se quejaron con el lugar, ya que no se suele cobrar la guarnición aparte sino que viene incluida en el plato. Por otro lado, la milanesa era de un tamaño normal y no para dos personas.

El video en cuestión ya tiene más de 300 mil reproducciones y cientos de comentarios de usuarios indignados y haciendo chistes al respecto. Uno de ellos dice que “deben ser las de la mamá de Messi”, recordando que la comida favorita del capitán argentino son las milanesas que le prepara su madre.

Una experiencia inolvidable

Si bien fueron a Ushuaia y pudieron ver paisajes increíbles, sin duda a la pareja le va a quedar siempre en la mente el precio de esa milanesa con puré. Sin duda una auténtica locura.