No te lo podés perder: dónde venden un choripán de 60 cm. a $15.000

Si visitas el barrio de Mataderos, no puedes perderte la oportunidad de recorrer su vibrante mercado local y saborear uno de sus más célebres manjares: el choripán de un tamaño 60 cm. La feria es un auténtico reflejo de la cultura de la zona, repleta de colores, aromas y sabores tradicionales. Este choripán se convirtió en un emblema gastronómico que atrae tanto a locales como a visitantes.

El choripán icónico de Mataderos

El choripán de 60 cm. se puede conseguir en el stand de El Reino del Choripán en la feria de Mataderos. Este mercado se ubica en Av. Lisandro de La Torre entre Av. de los Corrales y Av. Directorio, todos los domingos de 11 a 18.

El usuario @recorrida_gastronomica, que se dedica a dar recomendaciones de sitios de comida y con más de 163.000 seguidores en Instagram, visitó el mercado y no se resistió a probar el choripán: “Me vine a la feria de Mataderos porque me dijeron que acá se come el choripán más grande del mundo”, comenzó diciendo el influencer, y detalló: “El barrio de Mataderos los domingos se viste de fiesta reviviendo las tradiciones más populares de la Argentina junto a una gran feria, y en esta feria hay un lugar que te vende un chorizo de 60 cm.”

El cocinero del choripán afirmó: “Esto es El Reino Del Choripán y nuestro lema es: cantidad, calidad y calidez. Puro cerdo hecho con la bondiola de cerdo. Es un chorizo de unos 60 cm. promedio, un poquito más, un poquito menos, superdelicioso y único en el país”.

El influencer continuó diciendo: “Esto no es todo. Tenés para agregarle chimi, criolla, portuguesa, y acá hay unos zuchinis”, y añadió: “Qué mejor que acompañar el choripán que un vaso de vino patero. Además, hacen asado sin hueso, vacío, bondiola.”

El cocinero indicó: “Nos premiaron como el primer premio del plato tradicional en la feria de las parrillas y ganamos con el plato que era un vacío tiernizado”. Por último, el usuario no dudó en decir: “Andá a la feria de Mataderos. Andá a El Reino del Choripán”.

Cuánto sale el choripán de 60 cm.

Los precios de El Reino de Choripán son los siguientes: