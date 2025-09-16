Ni manteca ni aceite: la receta definitiva para hacer bizcochitos de queso con solo 3 ingredientes

Los bizcochitos de queso son un clásico que nunca falla. Crujientes por fuera y esponjosos por dentro, se convirtieron en la receta viral del momento gracias a la cocinera Estefi Colombo, que la compartió en su cuenta de TikTok. Lo mejor de todo es que solo necesitás tres ingredientes básicos que seguro tenés en tu cocina.

Además, la preparación es rápida y práctica, ideal para quienes buscan una merienda casera sin complicarse demasiado. La publicación que ya acumula miles de likes.

Con solo 3 ingredientes se consiguen unos bizcochitos tipo panadería.

Qué ingredientes se necesitan para hacer los bizcochitos de queso

1 pote de queso crema

1 pote de queso en hebras

1 pote de harina leudante

Tip: usá siempre el mismo pote del queso crema como medida para todos los ingredientes.

En simples pasos y con la medida de un pote de queso crema, se hacen estos bizcochitos.

Paso a paso, cómo preparar los bizcochitos de queso

Colocá en un bowl el queso crema y batilo un poco para que se vuelva más liviano. Medí el queso en hebras usando el mismo pote y sumalo al bowl. Mezclá bien. Medí la harina leudante con el pote y agregala a la preparación. Integrá hasta que se forme la masa. Si está muy seca, agregá un chorrito de leche o agua. Amasá hasta que la mezcla quede suave y no se rompa. Estirá la masa con palote sobre la mesada enharinada. Cortá tiritas y luego cuadraditos. Poné los cuadraditos en una placa para horno engrasada. Pincelalos con huevo y agregales orégano, pimentón o el topping que más te guste. Llevá la placa a un horno precalentado a 180° durante 12 minutos, hasta que estén dorados.

Con esta receta vas a tener bizcochitos caseros, rápidos y llenos de sabor. Perfectos para acompañar el mate, el café o incluso una picada improvisada. Una forma simple de darle un toque especial a la merienda sin pasar horas en la cocina.