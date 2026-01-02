Ni de papa ni espinaca: cómo hacer una tortilla de verduras liviana, fácil y con pocos ingredientes

En verano, prender el horno o cocinar platos pesados suele ser la última opción. Por eso, las recetas express y livianas ganan protagonismo. La tortilla de verduras es un clásico que se adapta a todo: almuerzo, cena o incluso para llevar en un tupper y comer fría.
Esta versión se volvió viral en TikTok gracias a Clara Fustinoni, que la compartió como parte de su serie de recetas en airfryer. Con pocos ingredientes, buena cantidad de proteína y una cocción rápida, propone una alternativa práctica que se arma con lo que tengas en la heladera.
Qué ingredientes se necesitan para hacer tortilla de verduras
- 4 huevos
- Sal y pimienta a gusto
- Orégano y pimentón
- Morrón rojo picado
- Morrón verde picado
- Cebolla blanca picada
- Cebolla morada picada
Opcionales:
- Queso en hebras
- Queso port salut o cremoso en cubitos
- Otras verduras: zanahoria, zucchini, berenjena
La clave es picar todo bien chiquito para que la cocción sea pareja y rápida.
Paso a paso, cómo preparar tortilla de verduras
- Rompé los huevos en un bowl o directamente en un molde apto para airfryer.
- Batí ligeramente hasta integrar claras y yemas.
- Condimentá con sal, pimienta, orégano y pimentón.
- Agregá los morrones y las cebollas bien picadas.
- Sumá las verduras extra que tengas a mano si querés variar.
- Mezclá bien para distribuir todo de forma pareja.
- Agregá el queso elegido por encima.
- Forrá el molde con papel manteca o usá uno antiadherente.
- Llevá a la airfryer precalentada.
- Cociná a 180 °C durante 10 a 15 minutos.
- Controlá la cocción según el tamaño del molde.
- Retirá cuando esté firme y apenas dorada en la superficie.
El resultado es una tortilla húmeda, liviana y llena de sabor, con unas 24 gramos de proteína en total. Se puede comer caliente, tibia o fría, y funciona tanto como plato principal acompañado de una ensalada como en porciones chicas tipo guarnición.