Ni de papa ni espinaca: cómo hacer una tortilla de verduras liviana, fácil y con pocos ingredientes

Rápida, fresca y súper versátil, esta tortilla de verduras es ideal para cuando el calor no da tregua.

Shaiel Teran Velazquez

2 de enero de 2026,

En verano, prender el horno o cocinar platos pesados suele ser la última opción. Por eso, las recetas express y livianas ganan protagonismo. La tortilla de verduras es un clásico que se adapta a todo: almuerzo, cena o incluso para llevar en un tupper y comer fría.

Esta versión se volvió viral en TikTok gracias a Clara Fustinoni, que la compartió como parte de su serie de recetas en airfryer. Con pocos ingredientes, buena cantidad de proteína y una cocción rápida, propone una alternativa práctica que se arma con lo que tengas en la heladera.

Esta tortilla es muy fácil de hacer.

Qué ingredientes se necesitan para hacer tortilla de verduras

  • 4 huevos
  • Sal y pimienta a gusto
  • Orégano y pimentón
  • Morrón rojo picado
  • Morrón verde picado
  • Cebolla blanca picada
  • Cebolla morada picada

Opcionales:

  • Queso en hebras
  • Queso port salut o cremoso en cubitos
  • Otras verduras: zanahoria, zucchini, berenjena

La clave es picar todo bien chiquito para que la cocción sea pareja y rápida.

Así queda la tortilla con esta receta.

Paso a paso, cómo preparar tortilla de verduras

  1. Rompé los huevos en un bowl o directamente en un molde apto para airfryer.
  2. Batí ligeramente hasta integrar claras y yemas.
  3. Condimentá con sal, pimienta, orégano y pimentón.
  4. Agregá los morrones y las cebollas bien picadas.
  5. Sumá las verduras extra que tengas a mano si querés variar.
  6. Mezclá bien para distribuir todo de forma pareja.
  7. Agregá el queso elegido por encima.
  8. Forrá el molde con papel manteca o usá uno antiadherente.
  9. Llevá a la airfryer precalentada.
  10. Cociná a 180 °C durante 10 a 15 minutos.
  11. Controlá la cocción según el tamaño del molde.
  12. Retirá cuando esté firme y apenas dorada en la superficie.

El resultado es una tortilla húmeda, liviana y llena de sabor, con unas 24 gramos de proteína en total. Se puede comer caliente, tibia o fría, y funciona tanto como plato principal acompañado de una ensalada como en porciones chicas tipo guarnición.

