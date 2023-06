La primera receta de Laurita Fernández tras la remodelación de su cocina

En boca de todos gracias al éxito de Matilda, Laurita Fernández se destaca en el musical como la Maestra Miel donde se luce con sus actuaciones de baile y canto. Pero en la intimidad de su hogar, la actriz esconde otros talentos que muy pocos conocen: es una aprendiz de la cocina.

Tiempo atrás, la artista encaró la remodelación de su hogar entre los ambientes que reconstruyó, uno fue la cocina y desde entonces se anima a practicar algunas recetas. Conforme con el resultado final, Laurita compartió en sus redes sociales la primera comida que se atrevió a hacer en las nuevas instalaciones.

La primera receta de Laurita Fernández en su cocina remodelada Foto: Instagram/holasoylaurita

“Esto es inédito. Ustedes saben que la cocina no era mi fuerte… peeeeero ahora todo va a cambiar. ¡Esta cocina es taaaaaan soñada que me inspira a aprender a cocinar bien!”, reveló en una publicación en su perfil de Instagram y contó: “Me animé a hacer algo que me gusta comer: bruschetta de papa. ¡Ricas y fáciles de hacer!”.

Acto seguido compartió todos los ingredientes necesarios y subió un video para explicar el paso a paso. Así sumó más de 44 mil “me gusta” y comentarios como: “Como me gustaría que me cocines, pero no te preocupes, yo lavo los platos y llevo el postre”, “Estas para MasterChef” y “Genial y fácil”.

La primera receta de Laurita Fernández en su cocina remodelada Foto: Instagram/holasoylaurita

Cómo hacer las bruchettas de papa de Laurita Fernández

Ingredientes:

Papa

Queso rayado

Condimento a gusto

Palta

Limón

Huevo

La primera receta de Laurita Fernández en su cocina remodelada Foto: Instagram/holasoylaurita

Preparación