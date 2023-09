Isabel Macedo mostró su cocina de ensueño en su casa en Salta y sorprendió a todos.

Hace ya un tiempo y antes de que se instalara temporalmente en Uruguay, Isabel Macedo abrió las puertas de su casa en la provincia de Salta y dejó asombrados a todos sus seguidores.

Durante la producción de fotos para la revista “¡Hola!”, reveló su lugar más valioso de la casa: la cocina, la cual se vio en un tono “total white” en el que destacaron las amplias mesadas despejadas de electrodomésticos o adornos.

“La cocina es un sitio importante para mí, un lugar en el que quiero estar. Antes era un lugar de paso, pero la pandemia me enfrentó a la necesidad de tener que cocinar… ¡para todos los que estábamos en casa! Empecé a investigar y, en la búsqueda, descubrí que me encanta”, expresó la actriz.

En las imágenes publicadas por la revista solo se apreció una caja antigua con visor redondo, algunos utensilios de cocina, una licuadora, una cafetera y una variedad de frascos con especias. A su vez, es el mejor sitio para disfrutar de una tarde con su hija Belita haciendo galletitas.

“Mi hija quiere meter las manos en cada cosa que hacemos… galletas, budines, todo. Le divierte y, a mí, me enamora ese momento que pasamos juntas. Al mismo tiempo, lo tomo como una gran responsabilidad: le hago sentir que la comida que hacemos juntas la vamos a compartir en familia”, explicó emocionada la empresaria de 47 años.

Sin embargo, esta no ha sido la única vez que Macedo publicó una foto en su cocina. La actriz ya había compartido una imagen más casual en este lugar, donde se puede apreciar a su hija preparando una deliciosa torta.

Qué enseñanza le dio Salta a Isabel Macedo

Luego de enamorarse completamente de Juan Manuel Urtubey, se fue a vivir a Salta, se casaron en 2016 y tuvieron dos hijas, Isabel y Julia. Desde entonces, la exitosa actriz vive en una hermosa estancia que también comparte con los hijos del político.

En base a ello, la modelo tuvo que empezar a acostumbrarse a otro tipo de vida muy distinta a la que ella solía tener: “Me dio un espacio para darme cuenta que no todo era estar laburando doce mil horas y generar. La importancia de poder estar en familia y el tiempo dedicado a las chicas. Todo eso me resulta conmovedor”.