Ideal para la merienda: cómo hacer budín de naranja sin harina ni azúcar con una receta muy fácil

En Argentina, la merienda es un momento clave del día y tiene prácticamente la misma importancia que el almuerzo y la cena. Aunque también es importante balancear la alimentación para mantener una vida saludable. Es por eso que cada vez más personas buscan opciones más livianas para consumir. Este budín de naranja sin harina ni azúcar se posiciona como una receta fácil, rica y más sana para acompañar y disfrutar con mates.

Esta es la combinación perfecta para la merienda. El mate es una infusión que se puede consumir en cualquier momento del día pero durante la tarde se convierte en un verdadero ritual. Mientras que el budín de naranja es una alternativa ideal para acompañarlo en la merienda.

.

Esta receta de budín de naranja no lleva ni harina ni azúcar se volvió viral en redes sociales y muchos compartieron sus resultados. Además, es recomendado por especialistas en nutrición como reemplazo de comidas dulces y sin aporte de nutrientes.

Budín de naranja sin harina ni azúcar: una receta liviana y rica para acompañar el mate

Uno de los grandes beneficios de este budín de naranja sin harina ni azúcar es que requiere pocos ingredientes para hacerlo y la mayoría de ellos presentes en todos los hogares.

Además, su preparación es sumamente sencilla. Miles de personas compartieron su fórmula para hacer este budín a través de las redes sociales, una metodología que se impuso en los últimos años y que ha logrado que muchos se acerquen a la cocina a través de comidas que parecen complejas, pero en realidad no lo son.

Budín de naranja. (@vickuisine)

Esta receta de budín de naranja es ideal para la merienda y que logra un resultado húmedo y esponjoso a pesar de no contar con harina ni azúcar. El truco está en reemplazar la harina con opciones naturales como avena o almendras, y de igual manera se debe hacer con alternativas naturales de endulzantes.

El resultado: un budín apto para celíacos, pero también ideal para aquellas personas que llevan una dieta baja en calorías o quienes buscan perder grasa sin dejar un lugar para el antojo dulce.

Ingredientes para hacer un budín de naranja sin harina ni azúcar

2 naranjas (jugo y ralladura)

3 huevos

1 taza de harina de avena o de almendras

½ taza de endulzante natural (stevia, eritritol o similar)

½ taza de aceite neutro o de coco

1 cucharadita de polvo de hornear

Budín de naranja. (@vickuisine)

Paso a paso, cómo hacer el budín de naranja sin harina ni azúcar