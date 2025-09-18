Ideal para la merienda: cómo hacer budín de naranja sin harina ni azúcar con una receta muy fácil

En Argentina, la merienda es un momento clave del día y tiene prácticamente la misma importancia que el almuerzo y la cena. Aunque también es importante balancear la alimentación para mantener una vida saludable. Es por eso que cada vez más personas buscan opciones más livianas para consumir. Este budín de naranja sin harina ni azúcar se posiciona como una receta fácil, rica y más sana para acompañar y disfrutar con mates.
Esta es la combinación perfecta para la merienda. El mate es una infusión que se puede consumir en cualquier momento del día pero durante la tarde se convierte en un verdadero ritual. Mientras que el budín de naranja es una alternativa ideal para acompañarlo en la merienda.
Esta receta de budín de naranja no lleva ni harina ni azúcar se volvió viral en redes sociales y muchos compartieron sus resultados. Además, es recomendado por especialistas en nutrición como reemplazo de comidas dulces y sin aporte de nutrientes.
Budín de naranja sin harina ni azúcar: una receta liviana y rica para acompañar el mate
Uno de los grandes beneficios de este budín de naranja sin harina ni azúcar es que requiere pocos ingredientes para hacerlo y la mayoría de ellos presentes en todos los hogares.
Además, su preparación es sumamente sencilla. Miles de personas compartieron su fórmula para hacer este budín a través de las redes sociales, una metodología que se impuso en los últimos años y que ha logrado que muchos se acerquen a la cocina a través de comidas que parecen complejas, pero en realidad no lo son.
Esta receta de budín de naranja es ideal para la merienda y que logra un resultado húmedo y esponjoso a pesar de no contar con harina ni azúcar. El truco está en reemplazar la harina con opciones naturales como avena o almendras, y de igual manera se debe hacer con alternativas naturales de endulzantes.
El resultado: un budín apto para celíacos, pero también ideal para aquellas personas que llevan una dieta baja en calorías o quienes buscan perder grasa sin dejar un lugar para el antojo dulce.
Ingredientes para hacer un budín de naranja sin harina ni azúcar
- 2 naranjas (jugo y ralladura)
- 3 huevos
- 1 taza de harina de avena o de almendras
- ½ taza de endulzante natural (stevia, eritritol o similar)
- ½ taza de aceite neutro o de coco
- 1 cucharadita de polvo de hornear
Paso a paso, cómo hacer el budín de naranja sin harina ni azúcar
- Precalentar el horno juega un factor fundamental para lograr un resultado esponjoso por fuera, pero húmedo por dentro. Los expertos aconsejan hacerlo a 180 °C para que tome la temperatura justa antes de llevar la preparación.
- Al mismo tiempo, hay que repasar el molde de budín con un poco de aceite (se recomienda el uso de opciones en aerosol), y si se prefiere, cubrirlo con papel manteca para facilitar el desmolde.
- Por otra parte, colocar los huevos en un bowl grande y añadir el endulzante elegido. Allí hay que batir a mano hasta que la mezcla quede clara, aunque también se puede usar una batidora eléctrica para acelerar el proceso. Esto permitirá que el resultado sea más espumoso y aumente su volumen.
- Con la preparación lista, lo último será enviarla al horno durante 35 a 40 minutos. Para comprobar su estado, se recomienda insertar un palillo o cuchillo. En caso de salir limpio, el budín estará listo para comer. Aunque lo ideal es dejarlo enfriar entre 15 y 20 minutos para que mantenga su forma.