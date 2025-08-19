Cómo hacer el famoso budín “10 cucharadas”: receta fácil que te vas a acordar de memoria

¿Tenés poco tiempo y muchas ganas de algo dulce? El budín 10 cucharadas se convirtió en el salvavidas de muchas meriendas. Con ingredientes básicos y sin necesidad de batidora, esta receta se volvió viral por lo simple, rápida y rica que es.
El secreto está en su nombre: usás solo una cuchara como medida. Nada de pesar ingredientes ni ensuciar mil cosas. Lo mezclás todo en un bowl, lo mandás al horno y en menos de lo que canta un gallo tenés un budín casero, esponjoso y con el plus de nueces y chocolate.
La receta fue compartida por Mar, una joven pastelera y creadora de contenido conocida en TikTok como @marmol.ok, que viene creciendo fuerte con sus recetas caseras, simples y rendidoras.
Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín 10 cucharadas
- 1 huevo
- 10 cucharadas de azúcar
- 3 cucharadas de leche
- 10 cucharadas de aceite
- 10 cucharadas de harina común
- 1 cucharada de polvo para hornear (opcional)
- Esencia de vainilla (a gusto)
- Nueces y chocolate en trozos (opcional)
Paso a paso, cómo preparar el budín 10 cucharadas
- Mezclá el huevo con el azúcar hasta que quede espumoso.
- Sumá el aceite, la leche y la esencia de vainilla.
- Incorporá la harina y el polvo para hornear, mezclando bien.
- Enhariná el chocolate y las nueces para que no se hundan.
- En un molde aceitado, poné la mitad de la mezcla, agregá el relleno y cubrí con el resto.
- Llevá al horno a 160° hasta que al pincharlo, el palillo salga seco.