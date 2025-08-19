Cómo hacer el famoso budín “10 cucharadas”: receta fácil que te vas a acordar de memoria

¿Tenés poco tiempo y muchas ganas de algo dulce? El budín 10 cucharadas se convirtió en el salvavidas de muchas meriendas. Con ingredientes básicos y sin necesidad de batidora, esta receta se volvió viral por lo simple, rápida y rica que es.

El secreto está en su nombre: usás solo una cuchara como medida. Nada de pesar ingredientes ni ensuciar mil cosas. Lo mezclás todo en un bowl, lo mandás al horno y en menos de lo que canta un gallo tenés un budín casero, esponjoso y con el plus de nueces y chocolate.

Así queda el budín con esta receta.

La receta fue compartida por Mar, una joven pastelera y creadora de contenido conocida en TikTok como @marmol.ok, que viene creciendo fuerte con sus recetas caseras, simples y rendidoras.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín 10 cucharadas

1 huevo

10 cucharadas de azúcar

3 cucharadas de leche

10 cucharadas de aceite

10 cucharadas de harina común

1 cucharada de polvo para hornear (opcional)

Esencia de vainilla (a gusto)

Nueces y chocolate en trozos (opcional)

Cómo hacer el budín 10 cucharadas.

Paso a paso, cómo preparar el budín 10 cucharadas