Vía Gourmet / Recetas

Cómo hacer el famoso budín “10 cucharadas”: receta fácil que te vas a acordar de memoria

Solo necesitás un bowl, cuchara y media hora para preparar este budín.

Shaiel Teran Velazquez
Shaiel Teran Velazquez

19 de agosto de 2025,

Cómo hacer el famoso budín “10 cucharadas”: receta fácil que te vas a acordar de memoria
Cómo hacer el famoso budín “10 cucharadas”: receta fácil que te vas a acordar de memoria

¿Tenés poco tiempo y muchas ganas de algo dulce? El budín 10 cucharadas se convirtió en el salvavidas de muchas meriendas. Con ingredientes básicos y sin necesidad de batidora, esta receta se volvió viral por lo simple, rápida y rica que es.

El secreto está en su nombre: usás solo una cuchara como medida. Nada de pesar ingredientes ni ensuciar mil cosas. Lo mezclás todo en un bowl, lo mandás al horno y en menos de lo que canta un gallo tenés un budín casero, esponjoso y con el plus de nueces y chocolate.

Así queda el budín con esta receta.
Así queda el budín con esta receta.

La receta fue compartida por Mar, una joven pastelera y creadora de contenido conocida en TikTok como @marmol.ok, que viene creciendo fuerte con sus recetas caseras, simples y rendidoras.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el budín 10 cucharadas

  • 1 huevo
  • 10 cucharadas de azúcar
  • 3 cucharadas de leche
  • 10 cucharadas de aceite
  • 10 cucharadas de harina común
  • 1 cucharada de polvo para hornear (opcional)
  • Esencia de vainilla (a gusto)
  • Nueces y chocolate en trozos (opcional)
Cómo hacer el budín 10 cucharadas.
Cómo hacer el budín 10 cucharadas.

Paso a paso, cómo preparar el budín 10 cucharadas

  • Mezclá el huevo con el azúcar hasta que quede espumoso.
  • Sumá el aceite, la leche y la esencia de vainilla.
  • Incorporá la harina y el polvo para hornear, mezclando bien.
  • Enhariná el chocolate y las nueces para que no se hundan.
  • En un molde aceitado, poné la mitad de la mezcla, agregá el relleno y cubrí con el resto.
  • Llevá al horno a 160° hasta que al pincharlo, el palillo salga seco.

Temas Relacionados

MÁS DE Recetas
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS