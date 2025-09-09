Ideal para hamburguesas: cómo hacer pan brioche con solo 3 ingredientes

Las redes sociales siguen demostrando que la cocina puede ser fácil y accesible para cualquiera. Esta vez, la cuenta @tasty_iri compartió en TikTok un pan brioche exprés con solo tres ingredientes, que no necesita largas horas de levado ni técnicas complicadas.

El video superó los 90 mil likes, y muchos usuarios comentaron sorprendidos por lo esponjoso que queda en tan poco tiempo. Ideal para improvisar una picada, armar sándwiches o lucirse con unas hamburguesas caseras.

Este es el pan ideal para hamburgesas.

En tiempos donde buscamos opciones rápidas y rendidoras, este pan brioche exprés se convirtió en la estrella de TikTok y en un salvavidas para más de una cena improvisada.

Qué ingredientes se necesitan para hacer el pan brioche exprés

3 huevos

1 cucharadita de polvo de hornear

150 g de leche en polvo

Así queda el pan brioche por dentro.

Paso a paso, cómo preparar el pan brioche exprés

Colocá los huevos en un bowl y batí hasta que espumen un poco. Sumá la leche en polvo y el polvo de hornear. Integrá bien con cuchara o espátula. Cuando la mezcla quede pegajosa, formá bollitos con las manos. Ponelos sobre una fuente con papel manteca, dejando espacio entre cada uno. Llevá al horno precalentado a 180 °C por unos 13 minutos o hasta que la superficie esté dorada.

En pocos pasos, obtenés un pan suave, esponjoso y con ese toque dulce característico del brioche, pero sin complicaciones. Lo mejor es que la receta se adapta: podés comerlo tibio con un poco de manteca, usarlo para armar sándwiches fríos o incluso transformarlo en el pan perfecto para hamburguesas.