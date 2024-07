Harvard reveló la cantidad de pan exacta que hay que comer a la semana para no subir de peso

El pan es uno de los alimentos que más se consumen a lo largo y ancho de todo el mundo, pero muchas personas no quieren comerlo demasiado para evitar subir de peso. Un estudio de Harvard reveló la cantidad recomendable para no lidiar con esas preocupaciones.

Cuánto pan hay que comer para no subir de peso

Para todos aquellos que le gusta el pan, pero no quieren aumentar de peso, una investigación de la Escuela de Medicina de Harvard detalló la cantidad exacta de pan que hay que comer y no lidiar con la culpa. No importa si es blanco o dulce, porque ambos tienen harinas y carbohidratos.

Según el análisis hecho por los especialistas de Harvard, lo recomendable para la salud es comer un pan por semana. ¿La razón? Según explican, cada pieza puede tener cerca de 13 gramos de azúcar, cuando lo recomendable es 24 gramos para mujeres y 36 en hombres. Además, advirtieron que comerlo en exceso o diariamente no es recomendable porque puede generar problemas de salud.

Cuánto pan hay que comer según la OMS

Desde la Organización Mundial de la Salud recalcan los beneficios que tiene el alimento y dieron su punto de vista sobre el tema, con un análisis hecho: “Las personas deben consumir 250 gramos de pan por día en el marco de una alimentación saludable. Esto es equivalente a un pan baguette en peso” y para las personas que hacen deportes extremos, o con peso, recomiendan 400 gramos diarios.